Hviezdny Messi po prehre nešetril kritikou, FC Barcelona potrebuje rýchly reštart

Zatiaľ čo Real Madrid oslavuje prerušenie trojročnej nadvlády FC Barcelona, v metropole Katalánska po pokazenom závere súťažného ročníka La Ligy trúbia na poplach.

A úlohy hlavného trubača sa zhostil dlhoročný argentínsky líder Lionel Messi. Po štvrtkovej domácej prehre s Osasunou Pamplona (1:2), ktorá definitívne rozhodla o titule pre úhlavného rivala z hlavného mesta, bol Messi kritickejší ako zvyčajne.

„Tento zápas charakterizuje celú našu sezónu. Hrali sme nevyrovnane, sme slabé mužstvo,“ spustil Messi pred kamerami španielskej televízie. „Strácali sme body úplne zbytočne preto, lebo naše výkony boli nevyvážené. Ak sa proti nám niekto čo len trochu vytiahol a prejavil hernú intenzitu a vnútorný entuziazmus, uspel,“ pokračoval Messi, cituje ho aj portál BBC.

Prehry „blaugranas“ po veľkých chybách

Messi je s 23 gólmi na čele tabuľky kanonierov La Ligy, z priameho kopu parádne trafil aj v zápase proti Osasune, ale nikto zo spoluhráčov ho nenasledoval.

„Musíme byť voči sebe kritickí, lebo bez toho sa nepohneme dopredu. Madrid vyhral všetky svoje zápasy po reštarte sezóny, čo je pôsobivé. My sme však šancu na titul stratili nie preto, že Real víťazil, ale preto, že my sme prehrávali po veľkých chybách. My sme FC Barcelona a máme byť pripravení na to, aby sme stále víťazili. Zdá sa, že toto naše motto v predchádzajúcich týždňoch nie vždy platilo,“ podotkol Messi.

FC Barcelona potrebuje rýchly reštart

FCB prišiel proti Osasune okrem šance na obhajobu titulu aj o 30-zápasovú ligovú sériu bez prehry na Camp Nou, ale to je nič oproti strate vášne a radosti z futbalu. Slávny klub potrebuje rýchly reštart, lebo už 8. augusta bude v domácej odvete osemfinále Ligy majstrov proti SSC Neapol (prvý zápas 1:1) bojovať o postup do štvrťfinále.

„Snahu máme, ale akcie nedoťahujeme do konca. Súboj o titul v La Lige sme prehrali. Máme však ešte pred sebou Ligu majstrov a čím skôr zmeníme veci, tým lepšie. Potrebujeme sa nadýchnuť a vyčistiť si hlavu od všetkého, čo tam zostalo zo súboja o domáci titul. A potom sa dobre skoncentrovať na Ligu majstrov,“ dodal Messi aj podľa portálu isport.blesk.cz.

Budúcnosť Setiéna na lavičke je otázna

Messiho tvrdé slová indikujú, že v lete čaká Kataláncov veľká tímová prestavba. Na Camp Nou zrejme nezostane kameň na kameni.

„Budeme musieť zmeniť veľa vecí vo fungovaní nášho klubu,“ naznačil Messi. Za jedného z pôvodcov súčasných herných výkyvov slávneho tímu je považovaný hlavný tréner Quique Setién, ktorý len začiatkom tohto roka nahradil Ernesta Valverdeho.

„Som tréner a nesiem hlavný podiel zodpovednosti. Súhlasím s Lionelom, že musíme na sebe tvrdo zapracovať. Verím, že v Lige majstrov sa predstavíme ako úplne iné mužstvo. Čo však bude so mnou, v tejto chvíli neviem,“ citujú Setiéna španielske médiá.