Hviezdy deťom v nedeľu s Hossom, Tatarom, Škantárovcami či Kinderom

TRENČÍN 17. júna (WebNoviny.sk) – Už 9. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom sa uskutoční v nedeľu 18. júna v priestoroch Hoss Sport Centra na Novinách v Trenčíne. Výťažok akcie organizovanej futbalovým klubom AS Trenčín priniesol v ôsmom roku života sumu vo výške 18 000 eur.

V súčasnosti neoddeliteľná súčasť komunitného programu trenčianskeho klubu získala počas svojej existencie na pomoc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky, finančnú podporu vo výške takmer 123 000 eur.

Hviezdy deťom počas tohto obdobia vďaka podpore osobností športového a kultúrneho života, významných spoločností, drobných firiem a jednotlivcov pomohli mnohým nielen v našom regióne.

“Každý rok sa snažíme oživiť Hviezdy deťom o viaceré novinky. Tentoraz pozývame do celkom nových priestorov. Štadión na Sihoti a Mierové námestie, ktoré privítali akciu v minulosti, sme vymenili za atraktívne športové centrum na Novinách v Trenčíne,” povedala manažérka projektu a manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová.

Hokejistov povedú Hossa s Tatárom

Najväčším lákadlom programu je tradičný turnaj osobností. Futbal tentoraz nahradia duely v atraktívnom plážovom futbale a plážovom volejbale. Na dvoch susediacich ihriskách sa predstavia štyri tímy. Tradične exkluzívne zastúpenie má výber hokejistov vedený dvojicou Marián Hossa a Tomáš Tatar.

Pod ich taktovkou sa predstaví snáď to najlepšie, čo slovenský hokej dnes ponúka. V tíme osobností sú okrem iných aj Dominika Nestarcová, Ladislav a Peter Škantárovci, Peter Varinský, René Štúr alebo Tomáš Bezdeda. Tím Československého leva povedú Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový, Ivan Vojtek a Ján Pardavý.

Vo farbách AS Trenčín nebudú chýbať Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James Lawrence, Desley Ubbink a ďalší.

Športy pod odborným dohľadom

Od pravého poludnia bude najmladších, ale aj tých starších návštevníkov, čakať na viacerých ihriskách a priľahlom priestranstve množstvo športových aktivít a atrakcií. Záujemcovia si môžu vyskúšať základy florbalu, hokeja, hádzanej, bedmintonu a tenisu. Každý zo športov im predstavia zástupcovia trenčianskych klubov.

Rovnako ako pred rokom nebudú ani tentoraz chýbať reprezentanti športov pre telesne postihnutých. Vyskúšat sa dá na akcii boccia, ktorá je určená nielen hendikepovaným športovcom, ale aj pohľad na svet zo sánok pre sledge hokejistov.

“Deti sa môžu tešiť na nafukovacie hrady, maľovanie na tvár, rodeo, ale aj chutné odmeny v podobe pukancov a cukrovej vaty. Pre tie celkom najmenšie deti bude pripravený samostatný kútik a tvorivé dielne,” doplnila Petra Drábová. Informácie sú z webu futbalového klubu AS Trenčín.

Hlavný program 9. ročníka Hviezdy deťom v Trenčíne – nedeľa 18. júna (14.00 – 17.30 h):

14.00 h: otvorenie programu Angels Cheerleaders a predstavenie tímov

14.10 h: plážový futbal a plážový volejbal (AS Trenčín – Hokejisti), autogramiáda Československý lev

14.40 h: plážový futbal a plážový volejbal (ČS Lev – Osobnosti), autogramiáda hokejisti

15.00 h: vystúpenie Angels Cheerleaders

15.20 h: plážový futbal a plážový volejbal (AS Trenčín – ČS Lev), autogramiáda osobnosti

15.50 h: plážový futbal a plážový volejbal (Osobnosti – Hokejisti), autogramiáda AS Trenčín

16.10 h: bubnovačka

16.30 h: plážový futbal a plážový volejbal (Hokejisti – ČS Lev)

17.00 h: plážový futbal a plážový volejbal (Osobnosti – AS Trenčín)

17.20 h: spoločné vystúpenie Angels Cheerleaders a bubnovačka

17.30 h: vyhlásenie výsledkov

Zostavy:

AS Trenčín: Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James Lawrence, Desley Ubbink, Julien Keston, Rodney Klooster, Milton Klooster, Maduka Udeh, Pedro Colina, Martin Šulek, Erik Prekop

Hokejisti: Marián Hossa, Marcel Hossa, Tomáš Tatar, Richard Lintner, Marko Daňo, Tomáš Jurčo, Martin Réway, Jakub Gašparovič, Dominik Graňák, Tomáš Kopecký, Róbert Petrovický, Rastislav Pavlikovský, Marcel Forgáč, Branislav Jánoš

Osobnosti: Dominika Nestarcová, Ladislav a Peter Škantárovci, Peter Gelle, Boris Demeter, Peter Varinský, Dano Očenáš, Mery Havranová, Martin Šmahel, René Štúr, Tomáš Bezdeda

Československý lev: Ján Ďureje, Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový, Ivan Vojtek, Peter Pačút alias Freddie Mercury, Juraj Tarr, Július Šimon, Ján Pardavý, Ján Ďureje ml., Róbert Nosek