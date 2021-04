Hviezdy pre budúcnosť športu

Anketu Niké Športovec mesiaca prináša stávková spoločnosť Niké v spolupráci s RTVS. Každý mesiac odborná porota vyberie jedného športovca, ktorý získa prestížny honor. A nielen to. Vďaka hlavnému partnerovi ankety Niké si môže vybrať niekoho spomedzi mladých športovcov alebo športových klubov na Slovensku. Tí následne získajú štedrý grant z Fondu pre budúcnosť športu.

Fond pre budúcnosť športu

Charitatívny projekt spoločnosti Niké vznikol v júni minulého roka. Bolo to v období prvej vlny pandémie, kedy sa celý šport prakticky zastavil. Mnohé kolektívy bojovali o holé prežitie a talentovaní jednotlivci nemali možnosť rozvíjať svoje nadanie. Niké, ako tradičná slovenská rodinná firma, ktorá je na trhu už 30 rokov, cítila potrebu v tom najťažšom období podať pomocnú ruku slovenskému športu a to vytvorením Fondu pre budúcnosť športu. Na úvod doň vložila 100 000 €, pričom suma neustále rastie. Za každý tiket, ktorý stávkujúci podajú, Niké vkladá do Fondu jeden cent. A to, že nejde o malú čiastku, svedčí fakt, že za trištvrte roka suma narástla o šesťnásobok už na viac ako 660 000 €.

Niké športovec mesiaca

V súvislosti s Fondom pre budúcnosť športu však súvisí aj ďalšia aktivita podpory športu zo strany Niké. Vďaka jednotke na stávkovom trhu sa na začiatku roka vrátila na obrazovky populárna anketa Niké Športovec mesiaca, ktorej cieľom je oceniť športové výkony slovenských hviezd. Každý mesiac odborná porota vyberie jedného laureáta, ktorý získa prestížny honor. Víťaz má zároveň možnosť vybrať mladého, nádejného športovca, alebo kolektív, ktorých následne Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu podporí štedrým grantom vo výške 5 000 €.

Vlhová s Poláškom podporili mladé talenty

Takúto možnosť už využili prví ocenení. Niké Športovec mesiaca január Petra Vlhová si vybrala talentovanú lyžiarku Dominiku Maršalekovú a Hokejové talenty z Liptova, ktorých vedie víťaz Stanley Cupu Martin Cibák. Petrin výber zdôvodnil jej otec Igor Vlha: „Obdivujeme aktivity Martina Cibáka, lebo to robí s obrovskou chuťou. Chce vrátiť hokeju to, čo mu dáva. Preto vytvoril akadémiu a vychováva nové hokejové talenty. Dominika Maršaleková je lyžiarka, ktorá je stále v začiatkoch. Javí sa mi, že pracuje podobne ako sme my boli v začiatkoch s Petrou. Verím, že finančná čiastka jej pomôže o ďalší kúsok povyrásť.“

Tenisový šampión Australian Open Filip Polášek sa stal Niké Športovcom mesiaca februára. Spomedzi talentov si vybral svojich nasledovníkov v tomto športovom odvetví. Prvým je projekt na rozvoj športových talentov STARS for STARS a druhým je združenie na rozvoj tenisových talentov Hrajme spolu tenis Slovensko. „Za oboma projektami stoja v tenise známi ľudia, ktorí chcú vychovať nové talenty. Držím im prsty a ak sa dá, vždy sa im snažím pomôcť. Preto, keď som dostal takúto príležitosť, za ktorú ďakujem, vybral som si práve ich.“

V marci sa podľa očakávania stala Niké Športovcom mesiaca fenomenálna Petra Vlhová. Víťazka Svetového pohára v alpskom lyžovaní podporí svojich nasledovníkov. Finančná čiastka z Fondu pre budúcnosť športu poputuje juniorským lyžiarskym reprezentantom. Pokračuje opäť Petrin otec Igor Vlha: „Sme veľmi radi, že sme dostali opätovne možnosť vybrať si niekoho, koho Niké podporí. Rozhodli sme sa logicky pre juniorských reprezentantov v lyžovaní, ktorí sú združení pod Slovenským lyžiarskym zväzom. Verím, že im to pomôže v ďalšom napredovaní.“

Z Fondu pre budúcnosť športu Niké už rozdala 400 000 €

Slovenské športové hviezdy vybrali 5 projektov, ktoré vďaka Fondu získali podporu na rozvoj svojich talentov. No podporu môžete získať aj vy. Podobne ako viac než 200 odmenených jednotlivcov, ktorí sa už do Fondu pre budúcnosť športu zapojili. Komisia Niké ich aktivity ocenila a podporila ich finančnou čiastkou v celkovej výške 400 000 €!

Zapojte sa a získajte grant aj vy!

Máte športový talent vy alebo niekto vo vašom okolí a potrebujete finančnú pomoc v ďalšom rozvoji? Ste ochotní pre vaše športové sny na sebe tvrdo pracovať, ale potrebujete finančne podporiť? Tak neváhajte. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke http://www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

