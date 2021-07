Hygienici rešpektujú stanovisko Ústavného súdu, ktorý pozastavil výnimku pre osoby po prvej dávke vakcíny

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) rešpektuje stanovisko Ústavného súdu SR pozastavujúce výnimku pre osoby po prvej dávke vakcíny. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Zároveň upozornila, že do momentu zverejnenia uznesenia Ústavného súdu SR v zbierke zákonov stále platí súčasný režim na hraniciach. Preto žiadajú občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek.

Účinnosť problematickej časti sa pozastaví

Račková vysvetlila, že zverejnením uznesenia v zbierke zákonov sa pozastaví účinnosť celej problematickej časti, ktorá obsahuje prechodné lehoty pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla, pendlerov a osoby od 12 do 18 rokov.

„V praxi tak zmeny zverejnením uznesenia v zbierke zákonov pocítia najskôr ‚prvoočkované osoby‘, ktorým by prechodné obdobie končilo 2. augusta. Pendleri a osoby od 12 do 18 rokov zmeny v praxi zverejnením uznesenia v zbierke zákonov nateraz nepocítia,“ konštatovala. Doplnila, že otázka režimu na hraniciach pre osoby od 12 do 18 rokov a pendlerov bude predmetom ďalších rokovaní.

Hovorkyňa vysvetlila, že Ústavný súd SR pozastavil vo vyhláške daný paragraf iba pre časť o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Dodala, že zvyšné prechodné ustanovenia týkajúce sa napríklad nastavených podmienok pre pendlerov do 1. septembra a osoby od 12 do 18 rokov do 9. augusta priamo namietané neboli, hoci sú tiež súčasťou pozastavenej časti.

Ústavný súd prijal návrh poslancov

ÚS SR na neverejnom zasadnutí v utorok 27. júla pozastavil účinnosť paragrafu deväť vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. Vyhláška bola uverejnená v piatok 16. júla.

Paragraf dáva možnosť ľudom len s jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 absolvovať test v prvý deň izolácie a v prípade jeho negativity ju ukončiť. Súd tak prijal návrh 30 poslancov Národnej rady SR, ktorí sa na neho v súvislosti s vyhláškou obrátili. Zároveň však nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti zvyšku vyhlášky.