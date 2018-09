Foto: Hygienici upozorňujú na nebezpečnú kozmetiku, telové mlieka môžu spôsobiť alergickú reakciu

aktualizované 4. septembra, 17:03

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov.

Tie nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolné orgány v Írsku, Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Nemecku. Ide o telové mlieko pre deti, krémy na bielenie pokožky, farby na tetovanie, výrobok na vyrovnávanie vlasov či pásiky na bielenie zubov.

Boli predávané aj cez internet

Výrobky predávali do Rakúska, Bulharska, Dánska, Nemecka, Luxemburska a Poľska a boli ponúkané aj prostredníctvom internetového predaja cez eBay a Premier Products shop, je preto možné, že sa vyskytujú aj na Slovensko. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Telové mlieko pre deti s názvom Lait de toilette Hydralant pour Bébé značky Pr Francoise Bedon obsahuje zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s nariadenia EÚ.

Zmes je povolená len v zmývateľných výrobkoch. Telové mlieko môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Výrobcom je Label Cosmetique, 15-17 Rue Montgolfier, 93110, Rosny Sous Bois, Francúzsko.

Nebezpečné bielenie pokožky

Krém na bielenie pokožky Whitening Body Cream značky Clinic Clear, ktorého výrobcom je Dodo Cosmetics, Togo-Lomé z Toga a dovozcom Chubby, 29 Wickham Street, Limerick, Írsko, obsahuje látku hydrochinón (3,01%), čo je v rozpore s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Problematický je aj ďalší výrobok na bielenie pokožky – Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+ výrobných dávok Lot: L 16351A, L 17184A a L 17031. Krajina pôvodu ani výrobca uvedení nie sú. Dovozcom je Aheco African Food & Cosmetics BV, Gezellenstraat 23, 3861 RD Nijkerk, Holandsko. Vo výrobku na bielenie pokožky zistili látku kojic acid v množstve 2,66 g/100 g , čo je v rozpore s európskymi nariadeniami.

Vyrovnávanie vlasov s látkou methylene glycol

Výrobok na vyrovnávanie vlasov Original Smoothing Solution značky Brazilian Blowout, ktorého výrobcom je Brazilian Professionals LLC, 28001 Dorothy Drive Agoura Hills, Kalifornia, USA a dovozcom DC&Associates Limited Trading As Ganesha Group, G01 Chapelier House, Eastfield Avenue, Londýn, Veľká Británia, nie je bezpečný, pretože obsahuje látku methylene glycol (7%).

Látka je ekvivalentom formaldehydu vo vodnom roztoku. Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, chýbala informačná zložka k výrobku a pre tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

Vo farbe na tetovanie s názvom DARK SUMY značky PANTHERA XP s dátumom výroby 9. marca 2017 a dátumom spotreby marec 2019 zistili prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Túto farbu vyrába YAKUZA INK dei Porcella Ruggero, Via Galliano 60, San Ferdinando di Puglia 71046 (FG), Taliansko a je v 150-mililitrovej čiernej fľaške. Upozornenie sa týka aj ďalšej farby na tetovanie. Ide o farbu Dark Brown značky INTENZE pôvodom z USA. Výrobná dávka tejto farby je LOT SS251, batch: RX49IMX40, MHD: 02.2022 a doplnená výrobná dávka LOT SS259, BBD 31.08.2022.

Prekročené množstvo peroxidu vodíka

Výrobcom je US Distribution by INTENZE Products. Inc., 215 RT 17 S, Rochelle Park, NJ 07662, USA. Vo farbe sú ťažké kovy – (arzén: 6,9 +/- 0,8 mg.kg-1 , olovo: 20,5 +/- 2,5 mg.kg -1 a nikel: 130 +/- 16 mg. kg-1). Výrobok nie je v súlade s rezolúciami EÚ o bezpečných farbách an tetovanie a permanentný make up.

V pásikoch na bielenie zubov Crest Whitestrips značky Crest výrobných dávok Professional Effects, Supreme Flexfit, Gentle Routine, Glamorous White, Supreme Professional, Classic Vivid, 1 Hour Express, ktoré vyrába Procter & Gamble, 1 P&G Plaza, Cincinatti, Ohio 45202, Cincinatti, USA prekročili povolenú koncentráciu peroxidu vodíka.

Výrobky predávali cez www.crestwhitestrips obchod a obchodník už poslal upozornenie zákazníkom e-mailom. V pásikoch Classic Vivid bol obsah peroxidu vodíka 11,3%, v Glamorous White 9,6%, v Supreme Flexfit 9,5% a kategórii Supreme bol 11,9%.