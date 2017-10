Hygienici upozorňujú na nebezpečnú šumivú bombu do kúpeľa a farbu na tetovanie

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Španielsku a Taliansku. Ako informoval agentúru SITA hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas, sú to šumivá bomba do kúpeľa a farba na tetovanie.

Šumivá bomba do kúpeľa je kozmetický výrobok, ktorý svojím tvarom pripomína potravinu, zabalili ju do plastového obalu. Názov výrobku je Bomba de Ba?o Efervescente y Karité (effervescent shea butter bath bomb) a značka je Deunapieza. Výrobnú dávku neuvádzajú, výrobcom je Deunapieza, Avd de Madrid, 7/9, 5004 Zaragoza, Španielsko. Bomba je nebezpečná, pretože pripomína potravinu, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Druhým nebezpečným výrokom je farba na tetovanie STRONG BLACK značky BIOTEK. Výrobok je vo fľaši a vyrobili ho v Taliansku. Vo farbe zistili prekročenie povoleného množstva látok a aromatických uhľovodíkov. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Hlavný hygienik Ján Mikas pripomína, že je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku.