Hygienici varujú rodičov, na Slovensku sa objavili nebezpečné výrobky pre batoľatá

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na silikónový pohár a tanier od výrobcu z Číny určený pre batoľatá. Systém rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval o migrácii prchavých organických látok z týchto výrobkov. Informácie poskytla Zuzana Matkovská z ÚVZ.

Ide o silikónový pohár Silicone snack cup a silikónový prísavný tanier Silicone suction plate obchodnej značky mushie. Sú nebalené, kusové a opatrené pripevnenou papierovou etiketou. Oba výrobky sú od výrobcu Shenzhen Kean Silicone product Co. Ltd. z Číny. Dovezené však boli do Dánska.

„Keďže predmetné nebezpečné výrobky boli distribuované aj na Slovensko, odporúčame spotrebiteľom, aby ich nekupovali a už zakúpené nepoužívali,“ radí ÚVZ.