Hygienici vykonali stovky kontrol pre škandál v poľskom bitúnku, nakazené mäso nenašli

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) vykonal v súvislosti so škandálom s poľským hovädzím mäsom doteraz celkovo 1 308 kontrol, počas ktorých sa nepotvrdilo, že by mäso z bitúnka pri meste Ostrov Mazowiecka bolo niečím nakazené.

ÚVZ pokračuje v ďalších kontrolách a čaká aj na záverečnú správu Európskej komisie ku kauze poľského mäsa, ktorá by mala byť vydaná v piatok. Konštatoval to vo štvrtok počas zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Išlo o slovenské mäso

„Ešte 29. januára som nariadil regionálnym úradom, aby zabezpečili kontroly hovädzieho mäsa. Nemali sme informácie, či toto mäso z Poľska sa k nám dostalo. Na druhý deň sme dostali správy, že je problém v Poľsku, ale stále sme nemali potvrdenú distribúciu na Slovensko, to sa zmenilo už o 21:00. Prvé správy hovorili o tom, že toto mäso bolo doručené k trom slovenským odberateľom. Automaticky sme kontaktovali príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Správy z európskeho systému boli postupne dopĺňané, počet prevádzok narastal,“ uviedol k vývoju celej situácie Mikas.

Napokon ÚVZ SR dostal podľa Mikasa 6. februára správu od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS), že mäso bolo dodané až do 31 prevádzok spoločného stravovania na Slovensku.

„Z toho v 11 prípadoch išlo o školské a predškolské zariadenia. Všade tam boli vykonané kontroly. Z poľského mäsa tam bolo 226 kilogramov a bolo nachystané na prípravu pokrmov. V niektorých prípadoch sa napokon ukázalo, že z celkového počtu nešlo napokon o poľské, ale slovenské mäso,“ pokračoval Mikas.

Kontroly naďalej pokračujú

Pri 12 zariadeniach spoločného stravovania (reštauráciách) sa zas podľa Mikasa nedalo dokázať, či bolo hovädzie mäso z inkriminovaného bitúnku v Poľsku, no z Poľska pochádzalo.

„Tu išlo o zhruba 170 kilogramov mäsa. Od 29. februára sme vykonali spolu 1 308 kontrol. V reštauráciách 574 a 734 v školských a predškolských zariadeniach. Najviac kontrol bolo v Košickom kraji – 420. Kontroly naďalej pokračujú,“ ozrejmil priebeh kontrol Mikas.

Podľa hlavného hygienika SR ide v celom prípade o nepochopiteľné zlyhanie poľskej strany. „Vidíme, že pochybili nepochopiteľne kolegovia v Poľsku. Musíme ochraňovať slovenského spotrebiteľa a myslím si, že z našej strany sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Do budúcna odporúčame a možno aj spravíme edukačné aktivity pre školských prevádzkovateľov a inšpektorov, lebo vidíme, že systém je dobre nastavený, no individuálne pochybenia môžu spôsobiť takýto stav, ktorý teoreticky vie ohroziť zdravie občanov. Našťastie zatiaľ sa nepreukázalo, že mäso z chorých kráv bolo niečím nakazené. V tomto smere čakáme aj na záverečnú správu Európskej komisie, ktorá by mala byť vydaná v piatok a na jej odporúčania,“ zakončil Mikas.