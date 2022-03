Hyperpersonalizácia a livestream shopping sú novým hitom módnej e-commerce

Tipy, triky a inovácie pre majiteľov e-shopov, ktorí plánujú nárast tržieb v roku 2022.

Výsledky minuloročného vydania dlhodobého výskumu Fashion (Re)search módneho vyhľadávača GLAMI potvrdzujú rastúci trend módnej e-commerce. Prieskum sa zameral na prehľad trhu, zmeny zákazníckeho správania, či prehľad obľúbených kategórií produktov a značiek. Pozornosť venovali aj najväčším výzvam a inováciám e-shopov pre rok 2022. Za kľúčové možno považovať najmä hyperpersonalizáciu, či nové možnosti livestream shoppingu prostredníctvom sociálnych sietí. Odborníci obchodníkom jednoznačne odporúčajú čo najlepšie poznať svojho zákazníka, aby mu ponúkli personalizovaný obsah, a tým maximalizovali svoj zisk.

Očakávania zákazníkov sa neustále menia a vyvíjajú. Zároveň sa online reklama stáva stále drahšou. Podľa prieskumu GLAMI, ktorý bol realizovaný medzi partnermi na začiatku roku 2022, je rast nákladov na reklamu považovaný za najväčšiu výzvu aktuálneho roku. „Aby spoločnosti mohli efektívne konkurovať, musia mať dostatočný vplyv na svojich zákazníkov a schopnosť udržať si ich. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je hyperpersonalizácia. Ide o pokročilé prispôsobenie ponuky a zákazníckej skúsenosti dosiahnuté pomocou využívania personalizovaných údajov, AI a prediktívnej analýzy,” komentuje aktuálne trendy v e-commerce Ján Kešelák, Chief Revenue Officer GLAMI. Skúsenosti lídrov v segmente módnej e-commerce potvrdzujú, že aktívne a efektívne využitie personalizácie umožňuje e-shopom rast a akceleráciu. Cieľom je pochopiteľne zlepšiť zážitok klienta, jeho spokojnosť, a tým aj vernosť značke do budúcna. Udržať si zákazníka a konkurenčnú schopnosť na trhu bude nielen pre módne firmy stále náročnejšou výzvou.

Tipy pre aktualizáciu obsahu stránky e-shopov na základe správania

Funkcia „odporúčané produkty“ môže byť implementovaná viacerými spôsobmi – napríklad produkty zobrazované v hornej časti na homepage alebo na category page, produkty ponúkané pri check-oute alebo v časti navrhovaných položiek nákupu. AKO NA TO? Aj v prípade, že vo firme nemáte špeciálny AI tím, existuje množstvo nástrojov, ktoré dokážu pracovať s dynamickým onsite obsahom stránky, napríklad Google Optimize, HubSpot, Sleeknote, Personyze, Nosto a mnohé ďalšie.

Tipy pre hyper-personalizovanú komunikáciu e-shopov

Pomocou personalizovaných odporúčaných produktov si viete zvýšiť CTR (Click Through Rate – miera preklikov). Alebo môžete odoslať produktový newsletter v čase, keď ho daný zákazník otvorí s najväčšou pravdepodobnosťou. Pomocou niektorých používateľských údajov, ako napríklad priemerná hodnota nákupu, môžete vytvoriť špeciálnu zľavu pre konkrétneho zákazníka. AKO NA TO? Využite AI e-mail marketing, ktorý ponúkajú platformy ako Klaviyo, Exponia, Drip alebo Omnisend.

Získať súhlas zákazníkov so spracovaním osobných údajov bude pre e-shopy v roku 2022 zásadné

Vo svete e-commerce začína dominovať téma personalizácie, a s tým sú spojené aj obavy o bezpečnosť osobných údajov. Vzniká teda dilema, ako na personalizáciu v dobe silnejúcej ochrany osobných údajov. Smernica ePrivacy 2002/58/ES (známa aj ako Zákon o cookies) obsahuje pravidlá ochrany elektronických údajov a vzťahuje sa na akúkoľvek elektronickú komunikáciu. ​Veľké technologické spoločnosti už prijali opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou. Tieto zmeny znižujú schopnosť sledovať údaje o zákazníkoch a ich behaviorálnom a demografickom správaní. Údaje doteraz inzerentom pomáhali efektívnejšie cieliť reklamu v online priestore. Výsledkom môže byť oslabená efektívnosť digitálneho marketingu. Aktuálne zmeny formujú zasiahnuté odvetvie. Vytvárajú dopyt po nových prístupoch a stratégiach, ako riadiť online podnikanie efektívne a tak, aby bolo zároveň bezpečné a dôveryhodné pre zákazníkov. AKO NA TO? Komunikujte transparentne, ponúknite niečo naviac a snažte sa v rámci e-shopu zhromaždiť čo najviac „first party“ dát. Viac ako polovica zákazníkov by bola ochotná alebo by aspoň zvážila poskytnutie svojich osobných údajov v prípade, že by za to niečo získala. Poskytnite špeciálnu zľavu, prispôsobenú ponuku, prístup k ďalším funkciám či službám a podobne. Ďalšími možnosťami, ako údaje od svojich návštevníkov získať, sú rôzne prieskumy, kvízy a podobne.

Ján Kešelák, Chief Revenue Officer GLAMI. Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

Využívanie livestream shoppingu a nakupovanie cez TikTok

Livestream shopping je marketingová stratégia, ktorá využíva špeciálneho hosťa (zvyčajne influencera alebo celebritu), ktorý propaguje produkt prostredníctvom živého streamingu. Tento trend sa zrodil v Číne. Obrat prostredníctvom livestream shoppingu v Číne od roku 2017 do roku 2020 vzrástol o viac ako 280 %. Západné trhy sa pomaly začínajú o tento trend takisto zaujímať. Livestream shopping vygeneroval v roku 2020 v USA tržby v hodnote približne 5,6 miliárd USD. Livestream shopping môže do roku 2026 predstavovať až 20 % tržieb z online predaja. Táto stratégia často urýchľuje nákupný proces zákazníka, a to využívaním tzv. time-sensitive špeciálnych ponúk. Dodá značke viac „človečiny“, keďže ide o komunikáciu produktu človeka s človekom. Nestojí to veľa a priniesť môže aj zníženie následnej výmeny produktov.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Tipy ako využiť livestream shopping

Livestream shopping viete využiť na všetkých veľkých sociálnych platformách vrátane Facebooku, YouTube či Instagramu. Ale čo TikTok a jeho stále narastajúci boom? TikTok je sociálna sieť, kde stačí mať iba pár desiatok followerov a pritom môžete získať tisíce pozretí a silný engagement. Síce sa TikTok pôvodne zameriaval najmä na mladšie publikum, táto platforma stále viac priťahuje aj starších užívateľov. Až 32 % TikTok užívateľov tvoria ľudia vo veku 25 – 34 rokov. AKO NA TO? Používajte a nabádajte na používanie hashtagov #. Robte to jednoducho – nápad, pohyb, koncept. Prepojte kreatívnu slobodu s identitou vašej značky.

O GLAMI: GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde viac než dva milióny produktov od takmer 15-tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 17 krajinách sveta.

Report Módna e-commerce: 2021 v kocke je súčasťou dlhodobého výskumného projektu vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce, založeného na kontinuálnom zbere dát s názvom Fashion (Re)search. Celý report, ktorý obsahuje zhrnutie roku 2021 a trendy vývoja slovenskej módnej e-commerce pre rok 2022, nájdete tu: https://www.fashion-research.sk/prehlad-trhu-mody-2021

