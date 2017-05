Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis

Bratislava, 9.5.2017 ( WBN/PR ) – Podnikateľský biznis je nesmierne náročný a kvalitní partneri a dodávatelia sa niekedy hľadajú len s námahou. Odteraz si môžete vydýchnuť aspoň v otázke, aký úžitkový automobil si vybrať, keďže nový Hyundai H350 je šitý presne na mieru vášho biznisu.

Dodávka

Nový model H350 ako skriňová dodávka je prvým ľahkým úžitkovým automobilom značky Hyundai navrhnutým špeciálne pre európsky trh. Je to elegantné, bezpečné a úsporné vozidlo poskytujúce zákazníkom v segmente úžitkových automobilov všestranné, praktické a pohodlné riešenia ich rozmanitých prepravných potrieb. Je skonštruovaný na flexibilnej platforme a navrhnutý tak, aby presne spĺňal vaše podnikateľské zámery, a vašou jedinou úlohou je už len detailne si nakonfigurovať všetko, čo v ňom potrebujete.

Výkonný a spoľahlivý

Konštruktéri Hyundai sa pri vývoji modelu H350 sústredili na šesť hlavných oblastí: účinnosť, celkovú hodnotu, prepravnú kapacitu, bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť. Výkonné a účinné štvorvalcové „turbodiesle“ s objemom 2,5 litra, montované štandardne so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, poskytujú veľký krútiaci moment, vďaka ktorému H350 môže s ľahkosťou prepravovať vo svojom priestrannom ložnom priestore náklad s hmotnosťou do 1,5 tony. Vozidlo okrem toho môže ťahať brzdený príves s hmotnosťou do 2,5 tony.

Výborná ponuka

Ak ste si už teraz istý, že Hyundai H350 je presne to, čo potrebujete k vášmu biznisu, neváhajte. Aktuálne ho môžete mať už od 21 000 € s uvádzacím bonusom až 3 000 € a s 3-ročnou zárukou bez obmedzenia poctu najazdených km alebo, alebo s 5-ročnou zárukou s maximálnym počtom 200 000 najazdených kilometrov. Výborná ponuka sa týka aj menšieho brata tohto modelu a to Hyundai H1. Ten môžete mať teraz už od 23 990 € s uvádzacím bonusom až 2 000 € a s 3-ročnou zárukou bez obmedzenia poctu najazdených kilometrov.

Viac o akciovej ponuke TU.