IBM urobila významný krok v oblasti umelej inteligencie

BRATISLAVA 21. septembra 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť IBM (NYSE: IBM) predstavila technológiu, ktorá podnikom prináša novú transparentnosť v oblasti umelej inteligencie, čo im umožní naplno využiť jej silu.

Softvérová služba, ktorá automaticky detekuje zaujatosť a vysvetľuje, ako sa umelá inteligencia rozhoduje – ako prebieha dané rozhodnutie – je uložená v IBM Cloude a pomáha organizáciám spravovať systémy umelej inteligencie od širokej škály priemyselných hráčov. Pracovníci IBM budú tiež spolupracovať s podnikmi a pomôžu im túto novú softvérovú službu využiť.

Navyše divízia IBM Research uvoľní do komunity open source nástroj pre detekciu a zmiernenie predsudkov umelej inteligencie, ktorý prináša ďalšie nástroje, ktoré povzbudia globálnu spoluprácu pri riešení predpojatosti v prostredí umelej inteligencie.

„IBM viedla odvetvie pri vytváraní zásad dôvery a transparentnosti pre vývoj nových technológií umelej inteligencie,“ uviedla Beth Smith, generálna riaditeľka divízie Watson AI v spoločnosti IBM. „Je čas previesť tieto zásady do praxe. Poskytujeme nové nástroje transparentnosti a kontroly umelej inteligencie podnikom, ktoré ju používajú a čelia najviac potenciálnemu riziku z akéhokoľvek chybného rozhodovania.“

Tento vývoj prichádza na pozadí nového výskumu IBM Institute for Business Value, ktorý odhaľuje, že zatiaľ čo 82% podnikov zvažuje nasadenie umelej inteligencie, 60% sa obáva zodpovednosti a 63% nemá dostatok vlastných schopností na to, aby vierohodne riadili túto technológiu.

Nové funkcie IBM Trust a Transparency v IBM Cloude pracujú s modelmi postavenými na základe širokej škály strojových učebných rámcov a AI-build prostredí ako sú Watson, Tensorflow, SparkML, AWS SageMaker a AzureML. To znamená, že organizácie môžu využívať tieto nové ovládacie prvky pre väčšinu populárnych rámcov umelej inteligencie používaných firmami.

Softvérová služba môže byť tiež naprogramovaná tak, aby monitorovala jedinečné rozhodovacie faktory každého podnikového pracovného postupu, čo umožňuje prispôsobenie konkrétnemu organizačnému využitiu.

Plne automatizovaná softvérová služba vysvetľuje rozhodovania a zisťuje predpojatosť v modeloch umelej inteligencie za behu – ako sa prijímajú rozhodnutia – a zachytáva potenciálne nespravodlivé výsledky, keď sa vyskytnú. Dôležité je tiež, že automaticky odporučí dáta, ktoré sa do modelu pridávajú, aby pomohla zmierniť prípadné skreslenie, ktoré zistila.

Vysvetlenia sú uvedené v jednoducho zrozumiteľných termínoch, ktoré ukazujú, ktoré faktory boli brané do úvahy pri rozhodnutiach. Takisto záznamy o presnosti, výkonnosti a spravodlivosti modelov umelej inteligencie možno ľahko sledovať a korigovať z dôvodov zákazníckych služieb, z regulačných dôvodov alebo z dôvodov plnenia požiadaviek – ako je napr. zhoda s GDPR.

Viac informácií nájdete: Tu.