IBM X-Force: finančné inštitúcie boli v roku 2016 najčastejším cieľom kyberzločincov

Bratislava, 10. mája 2017 ( WBN/PR ) – Divízia IBM Security zverejnila výsledky prieskumu svojho tímu IBM X-Force. Vyplýva z neho, že v roku 2016 zaznamenal sektor finančných služieb v porovnaní s ostatnými odvetviami najvyšší počet kybernetických útokov. Konkrétne bolo na finančné inštitúcie zameraných o 65% viac útokov ako na ostatné rovanko veľké spoločnosti v ostatných priemyselných odvetviach.

V dôsledku toho v roku 2016 prudko narástol počet uniknutých záznamov finančných služieb na viac ako 200 miliónov – nárast o 937%. Napriek tomu, že finančný sektor v minulom roku čelil najvyššiemu počtu útokov, skončil v porovnaní s ostatnými odvetviami až na treťom mieste v počte uniknutých dát. Vyplýva to z údajov platformy Threat Intelligence spravovanej tímom IBM X-Force.

Vidina finančných ziskov spojených s firemnými zákazníckymi dátami, s ktorými operujú inštitúcie vo finančníctve, prilákala v roku 2016 rekordnú pozornosť kyberzločincov. Finančné inštitúcie sa museli v porovnaní s rokom 2015 vysporiadať s 29% nárastom počtu útokov. Kyberzločincom sa v roku 2016 podarilo odcudziť oveľa viac záznamov napriek tomu, že množstvo odhalených incidentov, sledovaných službou IBM X-Force, zostalo medziročne na rovnakej úrovni.

Prieskum sa tiež zameral na spôsoby, akými boli finančné inštitúcie v roku 2016 napadnuté. Prieskum zistil, že sektor finančných služieb bol častejšie napadnutý prostredníctvom ľudí vo vnútri organizácie (58%) než ľuďmi zvonku (42 percent). Tento fakt poukazuje tiež na to, že veľká časť únikov bola spôsobená zámernou aktivitou s cieľom poškodiť finančné inštitúcie.

Výskumný tím IBM X-Force zistil, že v roku 2016 došlo k výraznému nárastu finančnej počítačovej kriminality. Kyberzločinci sa zamerali na firemné bankové účty a služby. Analytici IBM X-Force ďalej zistili, že kyberzločinci sa v dôsledku účinnejšieho zabezpečenie veľkých finančných inštitúcií zamerali na nové subjekty. Cielili tak na menej známe ynačky v odvetví, napr. na súkromné banky alebo účty s veľkým objemom peňazí.

