Ibrahimovič mohol vo Švédsku normálne trénovať, v Taliansku musí najprv strpieť karanténu

Skúsený švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič sa v pondelok vrátil do Talianska a pred návratom do klubu AC Miláno ho čaká dvojtýždňová karanténa. Príchod ostrieľaného zakončovateľa z rodného Švédska súvisí s možným reštartom najvyššej talianskej súťaže Serie A.

Ostatné týždne poznačené pandémiou koronavírusu strávil Ibrahimovič v Štokholme v klube Hammarby IF, ktorého je spoluvlastníkom.

Dohady o budúcnosti

Keďže vo Švédsku neboli také prísne opatrenia v boji s ochorením COVID-19, mohol sa pripravovať priamo na hracej ploche aj s hráčmi a hráčkami miestnych tímov.

Počas tohto obdobia silneli dohady o jeho hráčskej budúcnosti, ktorá by po očakávanom odchode z Talianska po sezóne 2019/2020 mohla pokračovať práve v Hammarby. Nová sezóna najvyššej švédskej futbalovej súťaže by sa mohla začať v júni a trvať do decembra.

Už skôr však 38-ročný zakončovateľ prezradil, že kariéru sa nechystá ukončiť vo vlasti, najmä ak by musel hrať proti klubu, v ktorom vyrastal – Malmö FF. Športový riaditeľ štokholmského tímu však pripustil možnosť, že jedného dňa zaň Ibrahimovič nastúpi.

„Iba Zlatan vie, ako to napokon bude. V tomto smere nič nevravel, nikto mu však nemusí zdôrazňovať, že by sme ho tu radi mali,“ povedal Jesper Jansson pre denník Expressen.

Iba individuálne tréningy

Väčšina elitných talianskych klubov vrátane AC Miláno začalo s tréningovými jednotkami, ktoré sú zatiaľ individuálne a za mimoriadnych opatrení. Už od nasledujúceho týždňa by však mohli tímy začať so spoločnou prípravou.

Ibrahimovič je jeden z posledných zahraničných hráčov, ktorí sa vrátili do Talianska. Serie A je prerušená už viac ako dva mesiace a zatiaľ nie je stanovený presný termín jej reštartu.

„Mám zmluvu s AC Miláno a uvidíme, ako to tu skončí. Ak sa nám to vôbec podarí skončiť. Chcem hrať futbal tak dlho, ako to len bude možné,“ poznamenal Zlatan pre švédsku televíziu DPlay.