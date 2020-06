Ibrahimovič sa postaral o rozruch, keď vošiel do šatne tímu Hammarby napriek zákazu

Zlatan Ibrahimovič dokáže spôsobiť rozruch aj vtedy, keď práve nehrá futbal. Po nedeľňajšom triumfe Hammarby nad Östersundom (2:0) v úvodnom kole nového ročníka švédskej najvyššej súťaže sa 38-ročný útočník AC Miláno objavil v šatni domáceho tímu, aby hráčom zagratuloval k zisku prvých troch bodov v sezóne.

Akcionár klubu

Ibrahimovič je jedným zo spolumajiteľov štokholmského klubu Hammarby IF. Ani to ho však neoprávňovalo k tomu, aby sa šiel pozrieť do šatne.

Tam majú podľa zdravotníckeho manuálu, ktorý si schválili švédski futbalisti v boji s koronavírusom, povolený vstup iba hráči a ich tréner.

„Budeme musieť vyšetriť, čo sa vlastne stalo,“ uviedol šéf združenia švédskych futbalových klubov Mats Enquist podľa rakúskeho webu orf.at.

Ibrahimovič je jedným z akcionárov Hammarby IF a čoraz častejšie sa hovorí, že by kariéru mohol ukončiť práve v tomto klube.

Možný návrat

Momentálne je obávaný kanonier hráčom AC Miláno, ale talianske médiá tvrdia, že po tejto sezóne na San Sire skončí.

Podľa Gazzetty dello Sport má o neho záujem aj ďalší klub talianskej Serie A Bologna, ale ako pravdepodobnejšia sa javí možnosť návratu „Ibru“ do Švédska.

Za milánsky klub odohral zatiaľ osem duelov a strelil v nich tri góly. Predtým pôsobil v zámorskej MLS v tíme Los Angeles Galaxy.

Počas pauzy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 trávil čas v Štokholme a trénoval s Hammarby IF.