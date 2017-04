Ibrahimovičove zranenie je vážne, na trávniku môže chýbať aj 9 mesiacov

MANCHESTER 22. apríla (WebNoviny.sk) – Švédsky futbalový kanonier v službách Manchestru United Zlatan Ibrahimovič si zrejme v tomto kalendárnom roku pre zranenie kolena už nezahrá. S týmto tvrdením vyrukoval portál espnfc.com s odvolaním sa na svoj zdroj.

Tridsaťpäťročný bombardér nedohral štvrtkovú domácu odvetu štvrťfinále Európskej ligy s Anderlechtom Brusel, tréner Manchestru José Mourinho ho musel stiahnuť z trávnika v 93. minúte. Dlhoročný švédsky reprezentant si škaredo podvrtol pravé koleno pri dopade z výskoku, keď si hruďou spracovával jednu z mnohých nakopávaných lôpt do šestnástky súpera.

Podľa zdroja ESPN FC si Ibrahimovič vážne poškodil kolenný väz a na trávnikoch bude absentovať minimálne do januára 2018. Pre Ibrahimoviča by to mohol byť koniec jeho pôsobenia na Old Trafforde, zmluvu s anglickým klubom zatiaľ nepredĺžil.

Na listine maródov United sú pred záverom sezóny aj Juan Mata, Chris Smalling a Phil Jones. Mourinho má momentálne k dispozícii iba dvoch zdravých stopérov: Daleyho Blinda a Erica Baillyho. “Červení diabli” bojujú ešte na dvoch frontoch – v Premier League a Európskej lige. V májovom semifinále európskej pohárovej súťaže si zmerajú sily s hráčmi španielskeho klubu Celta Vigo.