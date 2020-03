Idylka medzi OĽaNO a SaS sa rýchlo skončila, hádajú sa o ministerstvo financií

Strana Sloboda a solidarita (SaS) vydala tlačovú správu, v ktorej sa pasuje za najlepších hospodárov. „Sme presvedčení, že najlepšie vieme prispieť k lepšiemu Slovensku a dobre spravovanej krajine, ak v týchto ťažkých časoch budeme zodpovedať za verejné financie,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Voliči to čakajú

Ako dôvod uvádza skutočnosť, že to „od nich voliči čakajú.“ Zdá sa, že na svetlo sveta tak naplno vyšiel dôvod, pre ktorý sa rokovania o novej koalícii zadrhli. Málokto však čakal, že problémom budú práve vzťahy OĽaNO a SaS.

Idylka medzi týmito dvoma stranami, ktoré sa donedávna navzájom verejne ospevovali ako najbližší partneri, tak skončila veľmi rýchlo.

Mediálna prestrelka vyvolala u mnohých nepríjemné spomienky na časy, kedy Sulík výrazne prispel k pádu vlády Ivety Radičovej, čím pravicová koalícia pre svoje malicherné škriepky na dlhé roky uvrhla krajina do okov Roberta Fica.

SaS chce štvorkoalíciu

„Uvedomujeme si, že 13 poslancov je menej ako nimi disponuje OĽaNO, zároveň však uznávame, že ak je pomer poslancov 1 ku 4, rovnaký pomer bude aj v prípade rozdelenia rezortov. Rešpektujeme, že máme mať dva rezorty. Nikdy sme to nespochybnili a aj v tom je vidieť naša spoľahlivosť,“ zahmlieva v tlačovej správe SaS.

Zároveň prízvukuje, že „ponúka svoje 11-ročné skúsenosti a pripravených ľudí do exekutívy.“ Potvrdila aj záujem o vznik štvorkoalície a pripravenosť naďalej rokovať.

V tlačovej správe ďalej SaS vysvetľuje svoje nároky: Keďže Sme rodina, ako druhá najsilnejšia strana, nemala záujem o verejné financie, strana SaS považuje rezort financií a školstva za tie, ktoré najviac zodpovedajú charakteru strany.

Sme menší, ale partneri

Podľa Sulíka neexistuje ani jeden rozumný dôvod, prečo by SaS nemala byť zodpovedaná za verejné financie. „Budeme zodpovední za to, aby náš štát hospodáril zodpovedne. Som presvedčený, že to Igor Matovič chápe. Sme partneri, aj keď menší, ale sme partneri. Nie sme podriadení alebo nadradení, nesúhlasíme s tým, že Igor Matovič si vyberie všetko, čo chce. Sme pripravení vyjednávať, máme záujem o štvorkoalíciu, ale chceme tam byť ako jeden zo štyroch partnerov,“ uzavrel R. Sulík bojovné vyhlásenie.

Zdá sa, že varovania Smeru, ktoré vo svojich sponzorovaných predvolebných veršovačkách vykresľoval, sa možno aj naplnia.