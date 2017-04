BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Americký spevák a herec Iggy Pop zverejnil skladbu Asshole Blues. Akustická novinka vyjde ako singel pod značkou Mag Mag v piatok 21. apríla, teda v deň interpretových 70. narodenín. „Napísal som túto skladbu o idiotovi, ktorý ma chce dostať. Je plná negatívnej energie. Vypočujte si ju len na vlastné riziko. Baví ma hrať blues,” uviedol Pop v rozhovore pre americký dvojtýždenník Rolling Stone.

Iggy Pop, vlastným menom James Newell Osterberg Jr., pôsobí na scéne od 60. rokov minulého storočia. Jeho kariéra je spätá s kapelou The Stooges, ktorú v roku 2010 uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Pop má na konte sólové nahrávky ako napríklad The Idiot (1977), Lust For Life (1977), Blah Blah Blah (1986), Brick By Brick (1990), American Caesar (1993), Beat ‘Em Up (2001), Aprés (2012) alebo Post Pop Depression (2016).

Medzi jeho najznámejšie sólové skladby patria Lust For Life, The Passenger, Nightclubbing, Real Wild Child (Wild One) či Candy. Objavil sa v snímkach ako Mŕtvy muž (1995), Vrana 2: Mesto anjelov (1996) či Káva a cigarety (2003). V minulosti úzko spolupracoval aj so zosnulým Davidom Bowiem.

Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.