Igor je kanibal. Poučný príbeh pre možných Matovičových parťákov

Viete čo má spoločné Igor Matovič s Robertom Ficom? Obaja sú kanibali. Zhltnú každého, kto im stojí v ceste. Iná vec je zatiaľ rozdielny koniec tohto príbehu.

Robert Fico totiž už pozná chuť aj vlastného mäsa. Igor Matovič má niekoľko mesiacov na to, aby sa rozhodol, či sa poučí zo smutného prípadu trojnásobného premiéra. To je ale menej pravdepodobný scenár ako ten, že skončí rovnako ako Fico.

Robove menu: SDĽ, HZDS, SNS, Most-Híd

Ak nerátame Ficovu mladícku nerozvážnosť vstúpiť v roku 1986 ku komunistom, tak prvou stranou, ktorú využil a potom eliminoval, bola Strana demokratickej ľavice (SDĽ).

Jeho hviezda stúpala, až narazila na stranícky strop, prerazila ho a spolu s mecenášmi, ktorí kedysi podporovali Mečiara, založil v roku 1999 Smer. Materskú SDĽ si o pár rokov dal ako predjedlo a honosne to nazval integráciou ľavice.

Urobil to aj v prípade ďalších malých ľavicových strán a zafungovalo to. Ficovi chuť do jedla stúpala a začal sa obzerať aj po stoloch susedov, čo tam majú dobré.

Trošku pokazené mäso

V roku 2006 Fico vyskladal vládu s HZDS a SNS. Správne pochopil, že ak tieto strany zdecimuje, nebudú mu stáť v jeho ďalšej ceste. Nie je nič ľahšie, ako si trošku zapchať nos a bez prežúvania zhltnúť už zapáchajúce mäso Vladimíra Mečiara. SNS je bonusové menu v podobe ochrany všetkého národného. A to Ficovi v ideologickom guláši, akým zatiaľ Smer je, ešte chýbalo.

Veľká žranica pokračuje – jedáci sa menia

Takto Robert Fico hodoval celých 14 rokov. Národniarov si dal hneď dvakrát a štipľavý Most-Híd na striebornej tácke prišiel v roku 2016 sám. Gastronomické trendy sa síce menia smerom k raw, bio či slow, ale pocit slasti z jedla ostáva.

Matovič: Trochu hipster, trochu kresťan. Ale hladný

Náš, možno čoskoro premiér, je tiež gurmán. Svojim antikorupčným nožíkom si za 10 rokov v politike najprv odkrajoval z vládnej slaninky, keď neúnavne poukazoval na jej mafiánsko-korupčný základ.

Keď zostala len kosť, neváhal vkročiť do špajze KDH, Kiskovcov ale aj Trubanovcov a v posledných dvoch mesiacoch predvolebnej kampane im vyjedol zásoby. Januárových deväť percent navýšil za mesiac na dvojnásobok. Tomu sa povie „objemovka“.

Už viete, čo má Matovič spoločné s Ficom?

