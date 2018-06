Igor Kašper bude kandidovať na primátora Banskej Bystrice, chce mesto posunúť o dva kroky dopredu

BANSKÁ BYSTRICA 27. júna (WebNoviny.sk) – Podporu piatich strán demokratickej opozície má Igor Kašper, ktorý v stredu ako prvý oficiálne oznámil, že bude kandidovať na funkciu primátora Banskej Bystrice v jesenných komunálnych voľbách. Nezávislý kandidát spolu s podporou strán SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko chce podľa jeho slov posunúť mesto „o dva kroky dopredu“.

Chce zrušiť herne

Do dňa volieb sa chce stretnúť s desaťtisíc ľuďmi, aby sa s nimi rozprával a hľadal riešenia na ich problémy. Kampaň by podľa neho mala stáť 30- až 40-tisíc eur, pričom okrem osobného vkladu očakáva nejakú formu pomoci aj od podporujúcich strán. „Predpokladám, že si založíme aj transparentný účet, takže je tam možnosť aj príspevkov od občanov,“ dodal Kašper.

Kandidát na post primátora si v prípade zvolenia Banskú Bystricu predstavuje o štyri roky ako mesto, kde bude rovnosť šancí pre všetkých ľudí. „Bude úplne jedno, či bude dieťa chodiť na cirkevnú, mestskú alebo súkromnú školu,“ doplnil. Jeho zámerom je, aby neboli v meste herne a tiež chce obmedziť počet bilbordov na jeho území.

„Svoju pomoc pre mladé rodiny si predstavujem tak, že budeme stavať nájomné byty. Dokonca to vieme urobiť tak, že to nezaťaží mestskú pokladňu,“ pokračoval Kašper. Chce tiež dosiahnuť, aby parkovné vyberalo mesto a nie súkromná spoločnosť, ako je to doteraz.

Kandidoval za župana

Medzi dôvodmi svojej kandidatúry uviedol Kašper podporu svojej rodiny, blízkych a známych a tiež to, že demokratická opozícia sa dokázala spojiť.

Na stredajšom brífingu ho podporili podpredseda strany SaS Ľubomír Galko, poslankyňa Národnej rady SR Anna Verešová za OĽaNO, okresná predsedníčka KDH Janka Miková, predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a člen predsedníctva strany Progresívne Slovensko Peter Brozman. Kandidát na primátora uviedol, že koalícia strán postaví aj spoločnú kandidátku na poslancov mestského parlamentu v Banskej Bystrici.

Igor Kašper je nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. V jesenných voľbách do VÚC neúspešne kandidoval na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ale bol zvolený za poslanca krajského zastupiteľstva. V politike podľa jeho slov pôsobí už osem rokov.

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.