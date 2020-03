Igor Matovič predstavil svoj kabinet prezidentke: "Nedelili sme si fleky, ale zodpovednosť."

Dezignovaný premiér Igor Matovič po trinástich dňoch od parlamentných volieb predstavil prezidentke Zuzane Čaputovej členov svojho kabinetu. Schôdzka s hlavou štátu trvala viac ako dve hodiny.

Presne na poludnie začali do paláca prichádzať budúci ministri v rúškach, predseda SaS Richard Sulík si ju však počas fotografovania dal dolu! Disciplinovane ochránená, lídrov štvorkoalície na nádvorí Prezidentského paláca vítala Zuzana Čaputová.

Igor Matovič po stretnutí s hlavou štátou povedal, že ju informoval nielen o zložení kabinetu, s výnimkou 3 konkrétnych mien ale aj o pláne ako postupovať ďalej: „V prvom rade preto, aby zákon platil pre všetkých rovnako. Nedelili sme si fleky, ale zodpovedenosť.“ Konkrétne mená dezignovaný premiér zverejní až potom, keď k nim stanovisko zaujme prezidentka.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec informoval, že Zuzana Čaputová hovorila s budúcim premiérom aj o prechode moci v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom. Iniciuje preto stretnutie odchádzajúceho premiéra Pellegriniho s nastupujúcim Matovičom. Následne rozhodne o zvolaní prvej schôdze nového parlamentu.

Zloženie novej vlády Igora Matoviča (8:3:3:2)

Z doteraz známych informácii by mal vyzerať takto:

Premiér (OĽaNO) – Igor Matovič

Minister vnútra (OĽaNO) – zrejme Gábor Grendel

Minister financií (OĽaNO) – Eduard Heger

Minister obrany (OĽaNO) – Jaroslav Naď

Minister zdravotníctva (OĽaNO) – Marek Krajčí

Minister kultúry (OĽaNO)

Minister pôdohospodárstva (OĽaNO)

Minister životného prostredia (OĽaNO)

Vicepremiér (Sme rodina)

Minister dopravy a výstavby (Sme rodina)

Minister práce a sociálnych vecí (Sme rodina) – hovorí sa o Milanovi Krajniakovi

Vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva (SaS) – Richard Sulík

Minister školstva (SaS) – Branislav Gröhling

Minister zahraničných vecí (SaS) – Martin Klus

Vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj a investície (Za ľudí) – s veľkou pravdepodnobnosťou Veronika Remišová

Ministerka spravodlivosti (Za ľudí) – s veľkou pravdepodobnosťou Mária Kolíková

Politológovia nemajú rovnaký názor

Názory politológov na zloženie novej vlády sa rôznia. Gabriel Eštok z prešovskej UPJŠ zdôrazňuje Matovičov principiálny postoj v snahe získať pre svoje OĽANO ministerstvo financií. „Premiér bez priameho straníckeho vplyvu na ministerstvo financií by bol v takejto vláde výrazne oslabený. Považujem za elementárne, aby boli premiér a minister financií z jedného straníckeho tábora, čo potvrdzuje aj naša slovenská skúsenosť,“ dodáva Eštok.

Naopak Ján Baránek, analytik a šéf prieskumnej agentúry Polis kritizuje budúceho premiéra: “Igor Matovič urobil asi prvú veľkú chybu keď ustúpil požiadavkám predsedu SaS Richarda Sulíka. Uviedol to pre webnoviny. „Nemal ustúpiť,“ dodal na margo dohody štyroch koaličných strán s tým, že strana SaS získom troch kresliel v novej vláde nadštandard. Za problém považuje Baránek aj nomináciu Martina Klusa zo SaS na ministra zahraničia: “Mal by to byť človek, ktorého rešpektujú v zahraničí. Týmto sa oslabí hlas Slovenska v Bruseli, ktorý bol aj doteraz slabý, tobôž v súčasnej situácii, ktorá môže mať dopad aj na ekonomickú oblasť.”

Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila Igora Matoviča zostavením vlády 4. marca, pričom uviedla, že očakáva vytvorenie vlády do dvoch týždňov.

Čo bude nasledovať?

Nová vláda musí od vymenovania prezidentkou, podľa ústavy, do 30 dní predložiť svoje programové vyhlásenie parlamentu a získať nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov NR SR. To by nemal byť problém, pretože Igor Matovič avizoval, že štvorkoalícia disponuje 95-imi hlasmi. Ešte predtým sa novozvolení poslanci zídu na ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvolá prezidentka. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia zavedené proti šíreniu koronavírusu bude zrejme musieť protokolárny a organizačný odbor NR SR prispôsobiť spôsob skladania poslaneckého sľubu. Parlament od konca týždňa funguje v mimoriadnom režime.