IKEA Bratislava: Urobte si miesto na oslavu sviatkov

BRATISLAVA 30. novembra 2017 (WBN/PR) – Vianoce sa pomaly blížia a preto je dobré zavčasu začať s prípravami. V obchodnom dome IKEA nájdete množstvo tipov, ktoré pomôžu pripraviť dokonalú vianočnú atmosféru. V predvianočnom období zákazníci IKEA často nakupujú jedálenský či sedací nábytok, ktoré zabezpečia, aby sa rodina počas sviatkov stretla a v pohodlí si užívala chvíle so svojimi najbližšími.

Nákup vianočných darčekov pre vašich blízkych

V IKEA nájdete aj množstvo výrobkov vhodných na vianočné darčeky. Medzi tie najobľúbenejšie patria textílie (deky, posteľné obliečky, dekoračné vankúše), kuchynský a servírovací riad, dekoračné doplnky či množstvo hračiek pre tých najmenších.

Nepatríte k tým, ktorí si našli záľubu v pečení, alebo na to jednoducho nemáte čas? V obchodíku so švédskymi špecialitami nájdete chrumkavé perníky či perníkovú chalúpku, ktorú stačí len poskladať a ozdobiť. V ponuke je aj tradičný vianočný nápoj GLOGG či iné dobroty, ktoré doplnia váš štedrovečerný stôl.

Pri nákupe v IKEA, nemusíte sa stresovať, či sa bude vami vybraný darček páčiť. V IKEA totiž máte možnosť vrátiť nepoužitý tovar až do 365 dní od jeho nákupu. Stačí iba prísť s pokladničným blokom do obchodného domu, kde vrátime peniaze za tovar rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená platba.

V prípade, že sa nechcete zaťažovať výberom vhodného darčeka, môžete využiť nákupnú darčekovú kartu. Na ňu môžete vložiť ľubovoľnú sumu peňazí. Karty sú prenosné, majú neobmedzenú platnosť a vloženú čiastku nie je potrebné čerpať jednorazovo. Darčekové karty sa dajú zakúpiť v pokladniach, na Oddelení služieb zákazníkom alebo v Oddelení IKEA BUSINESS.

Ak chcete ušetriť čas, môžete nakúpiť aj z pohodlia vášho domova prostredníctvom Nákupu on-line. Využiť pritom môžete službu Klikni a vyzdvihni, kde zaplatíte poplatok €10,- za prípravu vašej objednávky. Vašou úlohou bude už len tovar vyzdvihnúť vo vopred dohodnutom termíne. To či sa vám nákup vmestí do vášho auta môžete zistiť prostredníctvom aplikácie, ktorú nájdete na našom webe: http://www.ikea.com/ms/sk_SK/customer_service/auto_measurements.html

Služba Klikni a dovezieme zahŕňa prípravu a dovoz vami objednaného tovaru až na miesto určenia.

Viac informácií o službe Nákup on-line nájdete tu: http://www.ikea.com/ms/sk_SK/pages/customer_service/online_shopping.html

Ak máte doma starý nábytok z IKEA a radi by ste k Vianociam potešili celú rodinu, napríklad novou pohovkou či jedálenským stolom z IKEA, teraz je ten najvhodnejší čas. Môžete využiť službu s názvom Druhý život nábytku, ktorú ponúka IKEA. Znamená to, že zákazníci môžu predať svoj nevyužitý, nepotrebný alebo starší nábytok z IKEA. Nábytok možno ponúknuť na predaj prostredníctvom webovej stránky: www.druhyzivotnabytku.sk. Za nábytok dostane zákazník refundačnú kartu, ktorú môže využiť na ďalší nákup v IKEA. Použitý nábytok sa potom ponúka zákazníkom na predaj v kútiku so zľavneným tovarom. Môže tak nájsť svoje využitie u niekoho iného.

Vianočné stromčeky v IKEA

Tento rok bude v ponuke IKEA opäť obľúbený vianočný stromček ABIES NORMANNDIANA, s predajom ktorého sa začne 7. decembra. Cena stromčeka je €19,99. Zákazníci dostanú pri kúpe späť na elektronickej karte €10, ktoré môžu využiť na ďalší nákup v období od 2. januára do 31. marca 2018. Zákazníci môžu priniesť stromček späť do obchodného domu v období od 2. januára 2018. Tieto stromčeky budú ďalej energeticky zhodnotené.

Otváracie hodiny IKEA Bratislava

Obchodný dom IKEA je otvorený každý deň od 9.00 do 21.00. Zatvorený bude počas sviatkov 24., 25. a 26. decembra, 1. a 6. januára. Dňa 31. 12. bude otvorený od 9.00 do 16.00 hod.

Želáme vám príjemné a pokojné sviatky v kruhu vaši blízkych!