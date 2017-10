IKEA Group zaznamenala za posledný rok celkové maloobchodné tržby 34,1 miliardy eur a naďalej sa zameriava na uspokojenie potrieb zákazníkov.

Bratislava, 10.10.2017 ( WBN/PR ) – Vo finančnom roku 2017[1] zaznamenala IKEA Group (INGKA Holding B.V. a kontrolované subjekty) celkové maloobchodné tržby vo výške 34,1 miliardy eur (32,9[2]). S úpravou zohľadňujúcou zmeny kurzov to pre IKEA Group predstavuje ročný nárast tržieb o 3,8 %.

IKEA Group vlastní a prevádzkuje 355 obchodných domov v 29 krajinách a je najväčším maloobchodným predajcom v rámci franšízového systému IKEA. Počas posledného roka 2017 privítalo 149 000 pracovníkov v obchodných domoch IKEA Group 817 miliónov návštevníkov a na stránke www.IKEA.com ich bolo viac ako 2,1 miliárd.

„Našu stabilnú finančnú situáciu chceme naďalej využiť na to, aby sme dokázali ešte lepšie uspokojiť potreby našich zákazníkov. Prvý mesiac vo svojej funkcii som strávil návštevami našich obchodných domov vo viacerých krajinách, kde som hovoril s našimi zamestnancami a zákazníkmi, počúval ich názory a podnety. Teraz som ešte viac presvedčený o tom, že sme na správnej ceste k tomu, aby sme boli pre našich zákazníkov plne dostupní,‟ hovorí Jesper Brodin, ktorý je od 1. septembra 2017 prezidentom a CEO IKEA Group (INGKA Holding B.V.).

Vďaka novému usporiadaniu obchodných domov, rýchlejšiemu vybavovaniu požiadaviek a lepším distribučným spôsobom pokročila IKEA Group v uplynulom roku v zlepšení ponuky pre zákazníkov. To všetko s cieľom zaistiť pre čo najviac ľudí ešte lepšiu dostupnosť a pohodlnejší nákup v IKEA. Príkladom takejto transformácie je aj nedávno získaná platforma TaskRabbit na poskytovanie služieb, ktorá zabezpečí flexibilnosť a dostupnosť rozmanitých služieb podľa potrieb zákazníka.

„V rýchlo sa meniacom maloobchodnom prostredí usilujeme najmä o to, aby sme prispeli k zlepšeniu života našich zákazníkov. Chceme sa podeliť o naše poznatky o bývaní a byť stálym zdrojom inšpirácie, ako si zlepšiť prostredníctvom zariadenia svoj každodenný život. Tento rok sme sa zamerali najmä na obývacie izby a aj v našich obchodných domoch sme prestavali celé oddelenia obývacích izieb. Takto môžeme všetkým lepšie prezentovať náš širší sortiment a dômyselné riešenia zariadenia domácnosti,‟ dodáva Jesper Brodin.

IKEA Group sa tiež naďalej snaží pozitívne vplývať na ľudí a planétu. Po posledných investíciách do výstavby veterných turbín vo Francúzsku, v Kanade a Litve sa ich počet zvýšil na celkových 415. Znamená to, že IKEA Group vlastní v súčasnosti viac veterných turbín než obchodných domov. Priblížila sa tak ešte viac k svojmu cieľu energetickej nezávislosti a snahe do roku 2020 vyprodukovať toľko obnoviteľnej energie, koľko spotrebuje vo všetkých svojich prevádzkach.

„Základ nášho podnikania však ostáva ten istý – cieľom je zlepšiť každodenný život čo najväčšiemu počtu ľudí a v posledných rokoch sa usilujeme o to, aby bola naša ponuka ešte dostupnejšia. Nachádzame sa v novej ére digitálnej transformácie predaja a naše životy ovplyvňujú mnohé globálne trendy. Záujem o bytové zariadenie je stále na vzostupe, ako aj snaha prispôsobiť si bývanie individuálnym potrebám. Našou prednosťou je živý a silný sortiment za dostupné ceny a nekompromisný prístup v otázkach trvalej udržateľnosti. Všetko toto vyústilo do ďalšieho úspešného roka v našom regióne, kde sme v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom zaznamenali v roku 2017 nárast 4 % na Slovensku, 3 % v Českej republike a 13 % v Maďarsku.

Pre našich zákazníkov zohráva čas a kvalita dôležitú úlohu a digitalizácia nám dáva možnosti, ako zlepšiť ich skúsenosť s nákupom a poskytnúť im ešte viac inšpirácie.

Nemálo energie tiež vkladáme do budovania IKEA ako vynikajúceho a atraktívneho zamestnávateľa – miesta, kde sa môžu naši zamestnanci rozvíjať a rásť spolu s IKEA,‟ dodáva Marek Feltl, generálny riaditeľ IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko.

Kompletné finančné výsledky, lokálnu správu o trvalej udržateľnosti a plány do budúcnosti v rámci Českej republiky, Maďarska a Slovenska zverejní IKEA na začiatku roku 2018.

[1] 1. september 2016 – 31. august 2017

[2] Celkové maloobchodné tržby vo finančnom roku 2016