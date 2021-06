IKEA pomáha utečencom s uplatnením na trhu práce

Presne 20 rokov si každoročne 20. júna po celom svete pripomíname Medzinárodný deň utečencov. IKEA je presvedčená, že si každý zaslúži šancu, a dlhodobo podporuje rovnosť, diverzitu a inklúziu nielen vo svojich radoch, ale aj v celej spoločnosti. Tento rok tak v spolupráci s Ligou za ľudské práva, pracujúcej s migrantmi, pripravila Program pre rozvoj zručností pre utečencov. Ten im pomáha s uplatnením na trhu práce.

„Programom pre rozvoj zručností pre utečencov chceme podporiť tých, ktorí hľadajú šancu na nový život na Slovensku. Často majú problém zohnať prácu – pritom práve zamestnanie je pre integráciu v novej krajine kľúčové. Migrácia je prirodzená a chceme ukázať, že ak dobre fungujú podporné integračné opatrenia, môže byť obohatením pre všetkých,“ hovorí Roman Bojko, manažér pre rovnosť, diverzitu a inklúziu z IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Foto: Peter Brichta

Program je určený pre držiteľov medzinárodnej a doplnkovej ochrany, ktorých je na Slovensku spolu zhruba 400. Sú to ľudia, ktorí boli vo svojej krajine prenasledovaní, napríklad kvôli svojej rase, národnosti, náboženstvu alebo pre zastávanie určitých politických názorov.

„Typicky to môžu byť príslušníci národnostných menšín ohrozených etnickým násilím alebo zástupcovia opozície v totalitných režimoch. Sú to ľudia, u ktorých existujú dôvodné obavy, že by im v krajine pôvodu hrozil trest smrti, mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, prípadne, že by sa mohli stať ako civilisti terčom vojnového násilia. Nie sú to ľudia, ktorí by k nám prišli z ekonomických dôvodov,“ vysvetľuje Barbora Meššová, riaditeľka Ligy za ľudské práva.

Foto: Peter Brichta

Program odštartoval tento rok vo februári a zúčastnilo sa ho 7 utečencov z rôznych krajín sveta, napríklad z Afganistanu, Iraku či Jemenu. Účastníci programu absolvovali workshop zameraný na pracovno-právne minimum a pravidelne sa zúčastňovali individuálnych konzultácií na osvojenie zručností potrebných pri hľadaní práce. Účastníkov ďalej čakalo až 100 hodín kurzov slovenčiny a tiež workshop zameraný na priebeh pracovného pohovoru a výberového konania, ktorý viedli pracovníci personálneho oddelenia IKEA.

„Účastníci od nás získali na konci programu prehľad voľných pracovných miest v našom obchodnom dome a mohli sa prihlásiť. V súčasnosti už piati z účastníkov v IKEA pracujú a ďalší sa zúčastňujú výberového konania. Spätná väzba je pozitívna, ako zo strany účastníkov programu, tak manažérov a kolegov v IKEA,” hovorí Michal Svienty, People and Culture manager IKEA Bratislava.

Foto: Peter Brichta

Program pre rozvoj zručností pre utečencov bude pokračovať aj v ďalších dvoch rokoch a cieľom IKEA je pomôcť aspoň 19 utečencom na Slovensku. „Tento projekt je unikátny. Nevieme o inej spoločnosti, ktorá by na Slovensku ponúkala držiteľom medzinárodnej ochrany takúto pomoc. Oceňujeme, že IKEA má veľké skúsenosti s diverzitou na pracovisku, a že všetkým svojim zamestnancom ponúka možnosť rastu a rozvoja. Veríme, že projekt bude prínosný pre obidve strany. Skúsenosti po nástupe prvých klientov to zatiaľ potvrdzujú, „uzatvára Barbora Meššová.

Foto: Peter Brichta

Jedným z účastníkov Programu pre rozvoj zručností pre utečencov je aj Younes z Afganistanu. Vo videu sa dozviete viac o jeho životnom príbehu.

