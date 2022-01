IKEA Slovensko rekapituluje rok 2021: tisíce predaných ikonických guľôčok a celkový obrat 113 miliónov eur

Napriek mnohým výzvam a pokračujúcej pandémii vo finančnom roku 2021[1] dosiahla IKEA Slovensko celkový obrat 113 miliónov eur. Obrat bol v porovnaní s minulým rokom takmer totožný. Oproti finančnému roku 2020 narástol počet zamestnancov o vyše 17 %, a to najmä vďaka novovytvoreným pozíciám v oblasti on-line nákupov, ktoré tvorili podiel predaja 30,7 %. Rozšírili sa služby pre zákazníkov v rámci on-line prostredia i dvoch nových výdajných miest. V duchu rastúceho e-commerce IKEA spustila novú aplikáciu IKEA a v budúcnosti chystá aj pilotný projekt Scan & Pay. Dôležitým aspektom ostáva udržateľnosť – vzniklo nové oddelenie Circular Hub a pokračuje recyklácia vianočných stromčekov.

„Uplynulý finančný rok sme čelili situáciám v rámci podnikania, ktoré sme nikdy predtým nezažili. Z dôvodu pandémie a lockdownu bol náš obchodný dom IKEA Bratislava celé štyri mesiace zatvorený. Život doma sa pre našich zákazníkov stal dôležitejší než kedykoľvek predtým a sme im nesmierne vďační za ich neustály záujem o IKEA a naše výrobky. Pretrvávajúca pandémia predstavuje obrovskú výzvu pri plnení objednávok, no prijali sme ju ako príležitosť na zlepšenie riešení v oblasti elektronického obchodu. Výsledkom je vyše 30 % podiel nákupu on-line na celkových tržbách. Celkovo bol náš posledný finančný rok porovnateľný s tým predchádzajúcim,“ hovorí David McCabe, obchodný riaditeľ a riaditeľ pre oblasť trvalej udržateľnosti v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.

IKEA napriek vzniknutej situácii investovala 146 tisíc eur do rozvoja podnikania a otvorila na Strednom Slovensku dve nové výdajné miesta. Okrem Košíc si môžu zákazníci svoj nákup z IKEA vyzdvihnúť už aj v Žiline a Banskej Bystrici. „Vďaka novým výdajným miestam sme posilnili svoju prítomnosť v regióne a pokračujeme v investíciách do digitálnych a udržateľných projektov, ktoré zlepšia skúsenosť našich zákazníkov s nákupom. To všetko by nebolo možné bez našich angažovaných a odhodlaných zamestnancov a lídrov, a preto som rád, že sa nám podarilo investovať a zvýšiť platy v priemere o 6,2 %,“ dodáva David McCabe.

IKEA rástla aj ako významný zamestnávateľ. V poslednom roku sa navýšil počet zamestnancov o 105 na celkové číslo 608. Pomer žien a mužov ostáva stále vyrovnaný. Na vedúcich pozíciách sa dokonca drží presne 50:50.

Nové služby pre zákazníkov

Dôležitým cieľom IKEA je naďalej zlepšovať zákaznícku skúsenosť v on-line priestore i v miestach fyzického kontaktu. Nová aplikácia IKEA poskytne funkciu Scan & Pay. Služba umožní zákazníkom v obchodnom dome naskenovať a zaplatiť za výrobky priamo v aplikácii, bez nutnosti manipulovať s tovarom. Odstráni sa aj čakanie pri pokladni. Nová funkcia bude slovenským zákazníkom k dispozícii v roku 2023.

Ďalšou novinkou bude po Košiciach otvoriť nové pop-up štúdio v nákupnom centre v ďalšom zo slovenských regiónov. „Náš systém plánovania priestorov prešiel v minulom roku zmenami. Kreatívni dizajnéri poskytujú zákazníkom možnosť naplánovať si priestory od kuchýň až po detské izby štýlovo a efektívne za dostupné ceny. V poslednom roku sme predali až 21 kuchýň denne. Som rád, že rozširujeme plánovacie a poradenské služby pre potreby bývania zákazníkov spolu s podporou pri on-line nakupovaní. Konkrétna lokalita nového pop-up štúdia je aktuálne v štádiu diskusie,“ hovorí David McCabe.

Druhý život nábytku aj on-line a postupné odstránenie plastových obalov

IKEA sa aj v novom finančnom roku zameriava na aktivity, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudí aj planétu. Obľúbený Circular Hub, miesto, kde dávame nábytku druhú šancu, dostane on-line rozmer. Zákazníci si budú môcť prezrieť ponuku nábytku z druhej ruky či vystaveného tovaru cez digitálne kanály, spraviť rezerváciu a tak prispieť k dlhšiemu životu výrobkov.

K recyklácii budú môcť zákazníci prispieť aj vrátením vianočných stromčekov, z ktorých IKEA v spolupráci s IKEA Industry vyrobí nový nábytok. Zo svojho zodpovedného konania budú mať zákazníci dokonca ešte lepší pocit ako v predošlom finančnom roku. Časť z vyrobených knižníc BILLY bude odovzdaná školám či neziskovým organizáciám pomáhajúcim deťom s fyzickým alebo psychickým postihnutím.

Celosvetovo sa IKEA zaviazala, že z obalov svojich výrobkov postupne vyradí plasty. Vyraďovanie bude prebiehať postupne – Od roku 2025 sa bude týkať všetkého nového sortimentu, zatiaľ čo balenie existujúceho sortimentu bude upravené do roku 2028.

Udržateľnosť zamierila aj do oblasti IKEA Food. Medzi záväzky patrí, že do roku 2025 bude v ponuke 50 % hlavných jedál na rastlinnej báze a 80 % nebude obsahovať žiadne červené mäso.

Tisíce predaných kottbullarov, víťazná FRAKTA a vízia osláv v 2022

V minulom finančnom roku navštívilo obchodný dom 1,6 milióna zákazníkov, a ďalších 4,7 milióna prišlo cez webové stránky. Najpredávanejším výrobkom bola ikonická taška FRAKTA. Denne sa v IKEA Slovensko predalo 21 kuchýň, 24 pohoviek, 45 postelí a až 101 matracov. Napriek uzavretej reštaurácii a bistru zákazníci nesklamali a v poslednom roku v IKEA sa predalo 144 000 ikonických guľôčok IKEA a 260 000 hotdogov.

Zákazníci opäť pomohli vytvárať bezpečný domov. Členovia IKEA Family, ktorých počet sa navýšil na vyše 430 tisíc, svojimi nákupmi prispeli počas kampane neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia. Za každý nákup s kartou IKEA Family venovali 10 centov, čo predstavovalo sumu 5713 eur. Vzhľadom na zatvorený obchodný dom IKEA Bratislava sa zdvojnásobila na výslednú hodnotu 11 426 eur. V projekte sa chystá IKEA na Slovensku pokračovať.

Hlavným záväzkom v roku 2022 ostáva zlepšovať život pre ľudí aj planétu. IKEA neostáva iba pri slovách, ale pozýva svojich zákazníkov využiť aktivity zamerané na udržateľnosť. Postupne odstraňuje plasty z obalových materiálov a zníži spotrebu mäsa. Veľkým momentom budú aj oslavy 30 rokov IKEA na Slovensku, na ktoré sa môžu zákazníci tešiť už v júni.

[1] Finančný rok 2021: 1. septembra 2020 až 31. augusta 2021

