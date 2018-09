IKEA sťahuje z predaja niektoré šarže stropných lámp CALYPSO z dôvodu možného pádu tienidla

BRATISLAVA 27. septembra 2018 (WBN/PR) – IKEA vyzýva zákazníkov, ktorí si kúpili stropnú lampu CALYPSO po 1. auguste 2016, aby skontrolovali jej výrobnú šaržu. IKEA sťahuje z predaja stropné lampy CALYPSO, ktoré boli vyrobené medzi 25. týždňom 2016 a 44. týždňom 2017, teda šarže 1625 až 1744.

Zákazníci informovali spoločnosť IKEA o páde sklených tienidiel lámp CALYPSO. Aby minimalizovala riziko, rozhodla sa IKEA stiahnuť z predaja stropné lampy CALYPSO výrobných šarží 1625 až 1744.

IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí majú stropnú lampu CALYPSO vyrobenú v uvedenom období, aby tento výrobok priniesli späť do obchodného domu IKEA, kde dostanú novú lampu CALYPSO, alebo im v plnej výške vrátime peniaze. Pokladničný blok nie je potrebný.

Bezpečnosť výrobkov berieme v IKEA veľmi vážne. Všetky naše výrobky testujeme a musia byť v súlade s platnými normami a legislatívou. Napriek tomu sme dostali informácie, že sklené tienidlo lampy CALYPSO sa môže uvoľniť a spadnúť. Aby sme ochránili zákazníkov a zabránili prípadným nehodám, sťahujeme tieto výrobky z predaja. Ako náhradu dostanú zákazníci novú lampu, alebo im v plnej výške vrátime peniaze.

„Pravdepodobnosť, že sa niečo také stane, je síce nízka, no aj toto riziko je pre IKEA postačujúce na to, aby výrobok stiahla z predaja,‟ hovorí Emilie Knoester, vedúca sortimentu svietidiel a inteligentných riešení do domácnosti IKEA of Sweden, a dodáva:

„Bezpečnosť zákazníkov je pre IKEA na prvom mieste, preto sme sa rozhodli preventívne stiahnuť uvedené šarže z predaja.‟

Nižšie nájdete pokyny, ako bezpečne odmontovať tienidlo a čo na ňom presne hľadať.

Tienidlo odmontujete takto:

Výrobná šarža, ktorú je potrebné na lampe nájsť, vyzerá takto:

Dátum je uvedený v tvare RRTT 1625 až 1744.