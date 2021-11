Ikona FC Barcelona sa vracia domov, Xavi Hernández je novým trénerom Kataláncov

Novým hlavným trénerom španielskeho futbalového klubu FC Barcelona sa stal niekdajší kapitán tohto tímu Xavi Hernández.

V piatok sa Kataláncom podarilo dosiahnuť dohodu o jeho uvoľnení z katarského klubu Al-Sadd a v noci z piatka na sobotu potvrdili podpis kontraktu so 41-ročný Xavim do leta 2024.

Na oficiálnom webe tak už svieti veľký nápis: „Vitaj späť doma, Xavi!“

Za Barcelonu hral 17 rokov

Xavi Hernández na poste hlavného kouča nahradí odvolaného Holanďana Ronalda Koemana, v ostatných dueloch A-tím viedol kouč rezervy Sergi Barjuán.

Ten ešte bude na lavičke v sobotňajšom ligovom zápase na pôde Celty Vigo, potom sa vráti k „béčku“ a povinnosti preberie Xavi.

Niekdajší stredopoliar španielskej reprezentácie Xavi Hernández strávil v seniorskom mužstve FC Barcelona 17 rokov a odišiel odtiaľ v lete 2015.

S klubom získal 25 trofejí, hráčsku kariéru ukončil v spomenutom Al-Sadde. A tam vzápätí naskočil na trénerskú dráhu. S reprezentáciou Španielska získal tituly na MS 2010 aj ME 2008 a 2012.

Cieľom je zastavenie pádu

Klub z metropoly Katalánska by mal Xaviho Hernándeza predstaviť ako svojho nového kouča v pondelok 8. novembra, do Španielska by sa mal niekdajší hviezdny futbalista vrátiť počas aktuálneho víkendu.

Cieľom nového trénera bude zastaviť pád mužstva v tabuľke La Ligy, v ktorej Katalánci aktuálne figurujú až na 9. priečke.

Isto zaujímavý bude prvý duel FC Barcelona na lavičke s Xavim, bude ním totiž mestské derby proti Espanyolu naplánované na 20. novembra.

Odporcovia angažovania Xaviho tvrdia, že nemá dostatok trénerských skúseností vo vrcholnom futbale.

Prestavba tímu musí pokračovať

Otázne je tiež to, či priateľstvo s veteránmi v kádri mužstva Sergiom Busquetsom, Gerardom Piquém či Jordim Albom mu ako trénerovi pomôžu alebo uškodia.

Jasné je však to, že musí pokračovať v prestavbe mužstva, ktoré je aktuálne na míle vzdialené od toho, z ktorého pred šiestimi rokmi odišiel.

K dispozícii má viacero talentovaných mladíkov – Pedriho Gonzáleza, Gaviho Páeza alebo Ansuho Fatiho.