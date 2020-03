Ikonická treska v majonéze: O tejto príchuti doteraz každý len sníval!

„10 deka tresky a dva rožky.“ S touto vetou sa stretol už asi každý Slovák. Niet sa čo čudovať, treska v majonéze patrí neodmysliteľne medzi naše tradičné národné jedlá a inde vo svete ju nenájdete. Teraz si milovníci rybacej pochúťky môžu „uloviť“ neodolateľnú novinku. RYBA Košice totiž rozšírila svoju výrobu Treskoslovenskej tresky Originál o Treskoslovenskú Tresku s údenými šprotami.

Slováci si od čias socializmu nájdu v obchodoch rôzne druhy tresiek v majonéze. Pravú chuť spomienok s retro receptúrou im však priniesla až Treskoslovenská Treska originál a už krátko po uvedení na trh si získala srdcia tisícov „treskožrútov“. Právom sa pýši puncom pravosti, pretože je vyrobená podľa Československá normy výhradne z treskovitých rýb. Lahodná majonéza a 46% podiel mäsa je to, čo dokonale uspokojí chuťové poháriky.

K pravej Treskoslovenskej Treske Originál sa teraz pridáva špeciálna príchuť. Po minuloročnom uvedení pikantnej dvojičky s chilli papričkami – Treskoslovenskej treske pikant – výrobca RYBA Košice ulahodí najobľúbenejším chutiam Slovákov a na trh prichádza s údenou pochúťkou.

Foto: RYBA Košice

„Údená výroba už v 50-tych rokoch tvorila 30% produkcie košického podniku. Nadviazali sme na túto tradíciu a namiešali sme príchuť šitú na mieru Slovákom. Od marca tohto roka prichádza spoločnosť RYBA Košice ako prvý výrobca obľúbených rybacích pochúťok s unikátnou novinkou – Treskoslovenskou Treskou v majonéze s údenými šprotami,“ uvádza generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard Duda. Ide o jedinečné prepojenie tradičnej jemne sladkokyslej chuti originálnej Treskoslovenskej Tresky a údených rybičiek, ktoré príjemne prekvapí a poteší vás bohatou chuťou. Údenú novinku, ocenenú aj na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2020, si môžete od 24. 2. 2020 uloviť na pultoch vašich obľúbených obchodov po celom Slovensku.

Foto: RYBA Košice

Spoločnosť Ryba Košice je súčasťou TAURIS Group a.s. patriaca do holdingu ECO – INVESTMENT a.s. ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

FB/milujemetresku, www.treskoslovenkso.sk, www.ryba.sk

Informačný servis