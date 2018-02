Imperial Tobacco Slovakia patrí už po šiesty raz k najlepším zamestnávateľom na Slovensku

BRATISLAVA 20. februára 2018 (WBN/PR) – Firma s necelou stovkou zamestnancov a jednopercentnou fluktuáciou má unikátnu firemnú kultúru.

Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia už po šiestykrát získala prestížne ocenenie Aon Best Employers Slovensko (Najlepší zamestnávatelia na Slovensku) v kategórii malé a stredné podniky za rok 2017. Spoločnosť so 75 zamestnancami a jednopercentnou fluktuáciou sa zaradila medzi najlepších zamestnávateľov na trhu na základe výsledkov zamestnaneckého prieskumu. Firmy po celom svete prostredníctvom Aon Best Employers mapujú motivovanosť a spokojnosť svojich zamestnancov a využívajú ho aj ako strategický nástroj na zefektívnenie práce HR.

„Opätovné ocenenie našej firmy má pre nás vysokú hodnotu. Výsledky sú totiž výpoveďou samotných zamestnancov a ich vnímania našej spoločnosti ako zamestnávateľa. Prieskum už po šiestykrát potvrdil fungujúcu organizačnú kultúru, efektívnosť zavedených procesov a kvalitné pracovné podmienky v našej firme. Myslím si, že venovať sa zamestnancom je kľúčom k úspechu a stabilite firmy, čo sa u nás potvrdzuje. Prácu a odbornosť našich kolegov si veľmi vážime, podieľajú sa na výsledkoch a smerovaní spoločnosti, vytvárajú skvelú firemnú kultúru, a preto im patrí obrovská vďaka. Dávajú nám tak istotu, že smerovanie našej firmy je správne. Veríme, že za ocenením sú predovšetkým skvelo fungujúce medziľudské vzťahy na pracovisku,“ uviedol riaditeľ slovenskej pobočky Imperial Tobacco Dušan Starý.

Výsledkom sú nielen dobré hospodárske výsledky, ale aj unikátne nízka fluktuácia. Viac než 80 % zamestnancov pracuje vo firme dlhšie než 10 rokov a priemerná seniorita zamestnanca dosahuje až 17 rokov. „Silným faktorom nízkej fluktuácie je najmä férová atmosféra otvorenej komunikácie – pri náročných organizačných zmenách, inováciách aj medzinárodných projektoch. Naši zamestnanci sa cítia súčasťou tabačiarskej rodiny. Snažíme sa ich rešpektovať, podporovať a vytvárať im čo najstabilnejšie prostredie, v ktorom sa môžu osobne rozvíjať a podieľať sa na úspechu celej firmy. Priemerný vek nášho zamestnanca je 45 rokov, máme tu však širokú vekovú skladbu – od študentov VŠ až po nadchádzajúcich dôchodcov. Niekoľko kolegov si našlo v Imperial Tobacco Slovakia doslova celoživotné zamestnanie. V spoločnosti vládne atmosféra konštruktívnej spolupráce, vzájomnej podpory a rešpektu,“ dodala Lucia Pavlíková, HR manažérka Imperial Tobacco Slovakia.

Firemná kultúra v spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia:

Zamestnanci dlhé roky pracujú v tabakovom priemysle na Slovensku

Priemerný počet odpracovaných rokov je 17

Veková diverzita je 20 – 62 rokov, priemerný vek je 45 rokov – moderný a nezaujatý pohľad sa dopĺňa s dlhoročnými skúsenosťami

Férový prístup, otvorená a priama komunikácia

Profesionalita a vzájomný rešpekt

Zamestnanecké benefity v Imperial Tobacco Slovakia:

Flexibilný pracovný čas

Výhody podporujúce rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom – dovolenka navyše, podpora počas PN nad rámec zákona, voľno navyše pri dôležitých životných udalostiach ako narodenie dieťaťa, nástup dieťaťa na ZŠ, svadba či úmrtie v rodine

Moderné a kvalitné vybavenie pracovných priestorov a IT

Kvalitný vozový park

Parkovanie pre každého

Tradície – oslavy narodenín, spoločné mikulášske raňajky, oslava Vianoc, husacina, dobrovoľníctvo

Interný kariérny postup – študenti po skončení VŠ zostávajú pracovať vo firme

O prieskume Aon Best Employers

Štúdia Aon Best Employers je prieskum motivovanosti a spokojnosti zamestnancov, vychádzajúci z dlhoročnej, celosvetovo overenej metodiky. Každoročne sa na prieskume renomovanej medzinárodnej spoločnosti Aon Hewitt zúčastňujú tisícky svetových i desiatky slovenských firiem. Cieľom prieskumu je pomôcť spoločnostiam zmapovať spokojnosť a motivovanosť ich zamestnancov, odhaliť silné a slabé stránky a zamerať sa na to podstatné pre väčšiu výkonnosť a lojalitu súčasných zamestnancov a prilákanie nových talentov. Na základe výsledkov prieskumu každoročne získajú najlepší zamestnávatelia ocenenia.

Za ostatné tri roky sa do štúdie v 114 krajinách sveta zapojilo vyše 12 miliónov zamestnancov z takmer 10-tisíc spoločností. Na Slovensku prebieha štúdia Aon Best Employers už od roku 2004.

O spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia, a. s.

Spoločnosť je druhá najväčšia tabaková spoločnosť na Slovensku. Imperial Tobacco Slovakia je dcérou poprednej britskej tabakovej skupiny Imperial Brands PLC a je pokračovateľom tabakového priemyslu na Slovensku, ktorého začiatky siahajú do 18. storočia. Medzi hlavné značky spoločnosti patria cigarety Davidoff, West, R1, Golden Gate, P&S a Mars; tabaky na ručné zhotovovanie cigariet Drum, Golden Virginia, West a Golden Gate.