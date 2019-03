Imrich si pamätá aj na voľby v roku 1936, iba štyria prezidenti mali podľa neho ľudskú tvár

PREŠOV 30. marca (WebNoviny.sk) – Druhého kola prezidentských volieb sa počas soboty 30. marca zúčastnili aj obyvatelia Zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove. Už tradične je o voľby v tomto zariadení medzi seniormi veľký záujem. Účasť v druhom kole tu dokonca mierne prekonala tú spred dvoch týždňov.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Jozef Dobrovič, v zariadení žije 150 klientov, iba dvaja z nich nemajú právo hlasovať. Prezidentských volieb sa pritom v oboch kolách zúčastnila viac ako polovica tých, ktorí právo voliť majú.

„Je to pre túto generáciu samozrejmosťou a prirodzenosťou, že majú záujem o voľby. Je tu stále prítomná tá tendencia a chuť, ktorá im ostala z minulosti, a hoci niekedy fyzická schopnosť, prípadne iné obmedzenia robia ťažkosti, napriek tomu prejavujú o voľby záujem a my sa im snažíme na to vytvoriť podmienky,“ prezradil riaditeľ.

Voľba do prenosnej schránky

Pre volebnú komisiu preto priamo v zariadení vyhradili miestnosť s tromi miestami na vykonanie volebného aktu. Na trojicu členov okrskovej volebnej komisie pred ňou seniori čakali už niekoľko desiatok minút pred ich avizovaným príchodom.

„Takisto máme od imobilných seniorov aj žiadosti na voľbu do prenosnej schránky na izbách, preto chodíme aj za nimi,“ prezradila predsedníčka okrskovej komisie sídliacej na Základnej škole sv. Mikuláša na Duklianskej ulici Kristína Fialková.

Ako dodala, v prvom kole volilo priamo v zariadení 86 voličov, pričom v celom okrsku mali zapísaných 915 voličov. V druhom kole napokon prišlo odvoliť 89 klientov zariadenia. Komisia v zariadení strávila zhruba tri hodiny.

Seniori medzi sebou o voľbách diskutujú

Ako pripomenul riaditeľ, seniori medzi sebou o voľbách radi diskutujú. Často spomínajú aj na voľby v minulosti. Najväčším pamätníkom spomedzi voličov je čoskoro už 96-ročný Imrich Pavlík. Rodák zo Žehne prezradil, že si pamätá na voľby v roku 1936, v ktorých ale ešte pre vek nevolil.

„Pamätám ale ako už vtedy mali strany svoje volebné heslá. Potom som už chodil voliť pravidelne, aj keď sa nepamätám, či za slovenského štátu nejaké voľby boli. Potom sme však k volebným urnám chodiť museli, lebo boli voľby povinné. Nikto sa vtedy neopovážil neísť voliť, lebo z toho mal problém,“ zaspomínal si na voľby bývalý roľník a družstevník.

Dodal, že si veľmi dobre si pamätá všetkých doterajších prezidentov, počnúc Tomášom Garriquom Masarykom. „Bolo 14 prezidentov, ktorých som prežil. Teraz bude pätnásty. Z nich ale len štyria boli s ľudskou tvárou. Prvým bol Masaryk. Druhým Zápotocký, ktorý hoci bol komunista, bol to dobrý človek. Ďalším bol Sloboda, ktorého som osobne počul rečniť aj v Prešove. Za štvrtého ľudského prezidenta som považoval Michala Kováča,“ povedal pán Pavlík.

Ako o sebe prezradil, odjakživa veľmi rád čítal. A aj o terajších kandidátoch sa snažil prečítať si čo najviac. Od ďalšieho prezidenta si želá, aby nepozeral len na politiku, ale aby žil aj pre ľudí. „To, čo žijeme dnes – túžba po moci a peniazoch, to som nezažil za žiadneho režimu,“ upozornil dôchodca, ktorý žije v zariadení posledných päť rokov a možnosť voliť priamo tam víta.

