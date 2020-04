Iná repatriácia: Dvojica Slovákov sa vracia domov loďou a požičaným autom !

Je štvrtok (2. apríla) ráno. Mladý slovenský pár stojí na prístavnom móle v Los Christianos na kanárskom ostrove Tenerife. Dúfajú, že sa dostanú na trajekt. A veria, že sa čím skôr dostanú domov, na Slovensko. V požičanom aute. Ak všetko pôjde dobre, prídu v nedeľu v noci. Ak všetko pôjde dobe… webnoviny sú s nimi v spojení.

Soňa a Kamil na Tenerife prišli pred zavedením mimoriadnych opatrení a pred prvým potvrdeným prípadom koronavírusu u nás. Mali tam zostať týždeň. Svoju krátku dovolenku spojili s prácou pre majiteľku apartmánu. Nemali v úmysle využiť situáciu na predĺženú dovolenku. “Už sme tu mesiac a z toho dva týždne nesmieme vychádzať von,” začína rozprávanie Soňa. Nakupovať do potravín môže ísť s povolením raz za týždeň. V aute, sama. Platí zákaz vychádzania, pláže a ulice sú prázdne. Mimoriadny stav platí v celom Španielsku od 15.marca.