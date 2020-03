India nepustí cez hranice už ani vlastných občanov, pred hovorom šíria informácie o koronavíruse

India, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, v týchto dňoch postupne zatvára svoje hranice, no v porovnaní s inými štátmi zašla ešte ďalej. V utorok indická vláda oznámila, že počnúc stredou nevpustí cez svoje hranice do krajiny už ani vlastných občanov. Konkrétne nie tých, ktorí sa vracajú z niektorej členskej krajiny Európskej únie, Turecka či Veľkej Británie. Iné krajiny pritom napriek zatváraniu hraníc umožňujú vlastným občanom vrátiť sa naspäť, bez ohľadu na to, z akej krajiny sa vracajú.

Viacerí mobilní operátori v Indii púšťajú pred začiatkom každého telefonického hovoru asi 30-sekundové informácie o koronavíruse. Na žiadosť vlády k takémuto kroku pristúpili spoločnosti Jio, BSNL či Vodafone.

Odkaz v angličtine sa začína kašľom osoby a počuje ho namiesto vyzváňacieho tónu volajúci. Mnohí sa však už sťažujú, že je otravný a niektoré webové stránky dokonca zverejňujú rady, ako sa ho zbaviť. Odkaz zahŕňa informácie o víruse a jeho symptómoch a počuje ho len volajúci, nie je to nastaviteľné zvonenie.

Opatrenie zaviedli spoločnosti 9. marca a tento krok nesprevádzal priveľký záujem médií. Nejeden Ind však nad ním „pozdvihol obočie„. V Indii doteraz registrujú 137 prípadov nákazy koronavírusom a tri osoby epidémii podľahli.