India preradila Slovensko medzi rizikové krajiny, na výsledok testu musíte počkať na letisku

S platnosťou od stredy 1. decembra je Slovenská republika z pohľadu Indie zaradená medzi rizikové krajiny. Vstup do Indie je pre cestovateľov zo Slovenska podmienený preukázaním sa negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Negatívny výsledok testu musí byť online nahraný do vyhlásenia, takzvaného self-declaration, na základe ktorého bude cestujúcemu umožnený vstup do krajiny. Výnimku z testu majú deti do piatich rokov.

„Cestujúci z rizikových krajín musia aj absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady po prílete a počkať naň priamo na letisku. Len v prípade, že bude test negatívny, môžu z letiska odísť či nastúpiť na nadväzujúci let,“ spresňuje rezort.

V prípade negatívneho výsledku testu bude nasledovať sedemdňová domáca karanténa a opakovanie testu na ôsmy deň. Ak je výsledok negatívny, je potrebné monitorovať svoje zdravie počas nasledujúcich siedmich dní. V prípade pozitívneho výsledku musia byť cestujúci izolovaní v samostatnom zariadení alebo v domácej karanténe.