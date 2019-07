India pripravuje štart druhej misie na Mesiac, vesmírna loď Čandraján-2 bude tiež hľadať vodu

India sa pripravuje na štart svojej druhej misie na Mesiac. Vesmírna loď bez posádky by mala tentoraz dopraviť na teleso rover, ktorý má pristáť blízko neprebádaného južného pólu.

Indická vesmírna agentúra (ISRO) plánuje v pondelok s použitím domácich technológií vypustiť vesmírnu loď, ktorá by mala 6. alebo 7. septembra pristáť na Mesiaci.

Čandraján-2, ktorej hodnota je 141 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 125 miliónov eur), by mala analyzovať minerály, mapovať povrch Mesiaca a hľadať vodu.

Pôjde „odvážne tam, kam sa ešte iná krajina nevydala„, uvádza ISRO v oficiálnom vyhlásení, odkazujúc na známe motto kultového Star Treku.

Úspešne otestovali protisatelitnú zbraň

V čase, keď je India na ceste stať sa piatou najväčšou ekonomikou na svete, sa nacionalistická vláda premiéra Naréndru Módího snaží ukázať schopnosti krajiny v oblasti bezpečnosti a technológií.

V marci India úspešne otestovala protisatelitnú zbraň, čo podľa Módího demonštrovalo oprávnenosť krajiny zaradiť sa ako vesmírna mocnosť k Spojeným štátom, Rusku a Číne. India zároveň plánuje do roku 2022 poslať do vesmíru ľudí, čo by sa jej podarilo ako štvrtej krajine na svete.

Ambície krajiny sa pritom objavujú v čase, keď sa opätovne rozbiehajú aj vesmírne preteky. Spojené štáty, ktoré si tento mesiac pripomínajú 50. výročie misie Apollo 11, keď sa Neil Armstrong a Buzz Aldrin stali prvými ľuďmi na Mesiaci, pracujú na vyslaní lode s posádkou na mesačný južný pól.

Spraviť tak chcú do roku 2024. V apríli zas na Mesiaci pri nevydarenom pokuse o prvé pristátie financované zo súkromných zdrojov havarovalo izraelské zariadenie bez posádky.

K Marsu vyslali satelit

India za desiatky rokov vesmírneho výskumu vyvinula satelity, komunikačné technológie a technológie na diaľkový prieskum, ktoré ľuďom pomáhajú v každodennom živote, od prognóz migrácie rýb až po predpovede búrok a záplav.

Prvá indická lunárna misia, Čandraján-1 sa v roku 2008 dostala na obežnú dráhu a pomohla potvrdiť prítomnosť vody. V roku 2013 sa im podarilo vyslať k Marsu satelit, ktorý v roku 2014 dorazil na jeho obežnú dráhu.

Mnohí kritici však spochybňujú investície krajiny s 1,3 miliardou obyvateľov do vesmírneho výskumu, keď doma zápasí s obrovskou chudobou a má jednu z najvyšších detských úmrtností na svete.

Ekonomický komentátor Gurcharan Das však tvrdí, že náklady na druhú vesmírnu misiu sú malé v porovnaní s celkovým indickým rozpočtom a projekt by mohol byť pre krajinu ekonomicky prínosný. Zároveň vyzval súkromný sektor, aby sa viac podieľal na výskume a vývoji.