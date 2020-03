Indickému dievčaťu pred troma rokmi transplantovali ruky, tie neskôr zmenili farbu

Indka Šreja Siddanagowderová podstúpila pred troma rokmi úspešnú transplantáciu rúk. Darcom bol 20-ročný muž. Išlo o prvú takúto transplantáciu zahŕňajúcu dve pohlavia v Ázii. Dnes je jej písmo je už takmer zhodné s pôvodným, čo však lekárov skutočne prekvapilo, je zmena farby jej nových rúk, ktoré sa prispôsobili zvyšku tela.

“Neviem, ako k zmene došlo. Ale teraz mám pocit, akoby to boli moje vlastné ruky. Farba kože bola po transplantácii veľmi tmavá, nie že by ma to niekedy trápilo, ale teraz je zhodná s mojím odtieňom,“ uviedla 21-ročná dievčina.

Odborníci momentálne skúmajú, či za túto zmenu môžu byť zodpovedné ženské hormóny. Zmenu zaznamenali aj pri tvare prstov.

Na celom svete bolo doteraz vykonaných menej než 200 transplantácií rúk. Neexistujú však žiadne vedecké dôkazy týkajúce sa zmeny farby kože alebo tvaru ruky. Podľa lekárov by toto mohol byť vôbec prvý takýto prípad.

Šreja prišla o ruky v roku 2016 pri nehode autobusu. Transplantáciu podstúpila v nemocnici v meste Kóčin v indickom štáte Kérala v auguste 2017. Trvala vyše 13 hodín a podieľal sa na nej tím 20 chirurgov.

Informácie pochádzajú z webstránky indianexpress.com.