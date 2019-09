Indonézia posiela späť stovky kontajnerov s odpadom, bol kontaminovaný nebezpečným materiálom

Indonézia posiela západným krajinám späť 547 kontajnerov s odpadom. Zistila totiž, že je kontaminovaný použitým plastovým a iným nebezpečným materiálom.

Zástupca colníkov Heru Pambudi uviedol, že deväť kontajnerov so 135 tonami odpadu poslali v stredu naspäť do Austrálie. V prístave Tangerang zadržali celkovo 156 kontajnerov, ktoré čoskoro vrátia aj do USA, Španielska, Belgicka, Veľkej Británie a na Nový Zéland.

Pambudi tiež informoval, že od júla zadržali vo viacerých prístavoch viac než 2 000 kontajnerov s odpadom. Doteraz poslali späť 331 z nich, pričom ďalších 216 má nasledovať už čoskoro.

Zvyšné úrady stále preverujú. V juhovýchodnej Ázii sa v poslednej dobe zdvihla vlna odporu voči prijímaniu odpadu z rozvinutých častí sveta.