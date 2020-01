INEKAFE oslávia 25 rokov na scéne dvoma obrovskými symfonickými koncertami v Bratislave a v Prahe!

Skupina INEKAFE oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne! Kultová bratislavská kapela si pre fanúšikov pripravila dva veľkolepé koncerty so 40-členným orchestrom a 20-členným speváckym zborom. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najväčšie pecky aj menej známe skladby v nových aranžmánoch. Príďte si vychutnať INEKAFE ako ste ich ešte nikdy nevideli na 25 ROKOV SYMPHONIC TOUR. Stretneme sa 15. januára 2020 v Bratislave a 17. januára 2020 v Prahe!

Skupina INEKAFE je po 25. rokoch na scéne v najlepšej kondícii a už o týždeň odpáli dva najväčšie koncerty v svojej histórii. Líder Vratko Rohoň, bubeník Dodo Praženec a basgitarista Vlado Bis si pre fanúšikov pripravili lahôdku v podobe symfonického turné!

„Koncerty budú obrovské so všetkým čo k tomu patrí. Budú v najväčšom priestore v akom sme kedy hrali. V Bratislave to bude Národné tenisové centrum, v Prahe Fórum Karlín. S IINEKAFE zahrá 40-členný orchester z Prahy. Plus k nemu sme povolali na posilnenie mohutnosti refrénov aj 20 členný zmiešaný spevácky zbor Tirnavia z Trnavy a klaviristu Prela, ktorý je známy z kapely Fermata. Dokopy teda bude na pódiu aj s dirigentom 65 ľudí,“ vysvetľuje líder kapely Vratko Rohoň.

INEKAFE pripravujú turné od mája 2019 a dali si záležať aj na technickej vybavenosti koncertov.

Foto: NK Factory (3452)

„Bude to to najlepšie, čo sa v Česko – Slovensku dá zohnať. Budeme mať najväčšie pódium v histórii spolu s doplnením o svetlá a LEDky. Najväčšia bomba bude ale zvuk. Objednali sme si Meyer sound, čo je značka najlepších aparatúr na svete, u nás ju má len niekoľko zvukových firiem. Je to niečo ako Rolls Royce v rámci zvukových aparatúr,“ hovorí Vratko.

Kapela aktuálne skúša so symfonickým orchestrom, doteraz sa pracovalo na aranžmánoch a spevoch. Fanúšikovia sa na koncertoch dočkajú aj veľkých hitov „Ružová záhrada“, „Kašovité jedlá“, „Ráno“ či „Právo na šťastie“.

„Veľkú väčšinu z nich zahráme, lebo sa harmonicky hodia na tento typ aranžmánu. Vybrali sme ale aj skladby, ktoré doslova vykvitnú v tejto forme a neboli vždy hrávané na koncertoch, Bude to obrovská lahôdka pre našich fans. Príkladom je napríklad skladba „Ako sa máš?“, rekapituluje Vratko.

Skladby na symfonický koncert zaranžoval český extrémne talentovaný mladý skladateľ Lukáš Sommer.

„Keď nám poslal prvé demá, okamžite nám nabehli zimomriavky na koži a slzy do očí. Bolo to niečo ako Piráti z Karibiku, čiže na ten veľký filmový štýl. Okamžite sme pochopili, že toto je cesta, ktorá touto formou povedie – naše skladby do toho najvyššieho poschodia hudby. Bude to VIP lóža ľudského hudobného kumštu spojeného s našimi piesňami. Strašne sa na to tešíme!“ neskrýva radosť Vratko.

Foto: NK Factory (3452)

Skupina INEKAFE vznikla v roku 1995 ako jedna z garážových kapiel v Bratislave na Prístavnej ulici. Dnes má na konte sedem radových albumov, dve výberovky, jedno Live 2 DVD a vyše 100 tisíc predaných nosičov. Úspešná kapela odohrá ročne vyše 100 koncertov po Slovensku aj Česku a už roky patrí medzi headlinerov letných festivalov. Zatiaľ posledný radový album INEKAFE je „Nevhodný typ“ z roku 2015. Ostatný úspešný singel vyšiel v roku 2017 na výberovke „22 svetelných rokov“ a volá sa „Sínus dopadu“.

„Deväťdesiate roky, garáž a drina. To je to, čo nám dalo základ. Potom prišli prvé koncerty, demáče a albumy. Pekne tehlička po tehličke. Žiadne superstar ani talenty. Vďaka poctivej drine a srdcu sme stále tam, kde sme,“ uzatvára Vratko Rohoň.

Nenechajte si ujsť oslavu 25. výročia skupiny na INEKAFE 25 ROKOV SYMPHONIC TOUR. Stretneme sa 15. januára 2020 v AXA Aréne NTC v Bratislave a 17. januára 2020 vo Forum Karlín v Prahe. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal https://www.ticketportal.sk/event/INEKAFE-25-ROKOV-SYMPHONIC a https://www.ticketportal.cz/event/INEKAFE-25-ROKOV-SYMPHONIC

INEKAFE 25 ROKOV SYMPHONIC TOUR

15.1. 2020 AXA Aréna NTC Bratislava

17.1. 2020 Forum Karlín Prahe

