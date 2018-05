INESS navrhuje liberalizáciu taxislužieb, Uber či Taxify by mohli spadať do osobitej kategórie

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje zjednodušiť podnikanie pre klasické taxislužby a garantovať im špeciálne výhody, ktoré budú môcť využívať len licencovaní taxikári. Zároveň žiada vytvoriť samostatnú kategóriu pre vodičov platforiem ekonomiky spoločného využívania, ako Uber či Taxify, aby vodičom stačilo jednoduché ohlásenie zámeru poskytovať služby cez platformu a regulácia zohľadnila nové spôsoby zabezpečovania kvalitnej a bezpečnej služby.

Spravodlivé prostredie

Analytik INESS Róbert Chovanculiak vo štvrtok predstavil štúdiu o vplyve ekonomiky spoločného využívania v oblasti prepravy na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorý by mal uvoľniť podmienky pre taxislužby a upraviť pravidlá pre alternatívnych poskytovateľov cez mobilné aplikácie. Chce vytvoriť spravodlivé prostredie pre poskytovanie taxislužby, kde všetci budú mať rovnaké podmienky, bez akýchkoľvek výnimiek.

„Štát mohol reagovať promptnejšie, keďže problémy tu boli, taxikári protestovali. Sú dobré prípady zo zahraničia, politici si pred tým zakrývali oči a čakali, kým situácia dospeje do takého štádia, že súd rozhodne, že musí skončiť Uber alebo Taxify. Trvalo to príliš dlho a bolo to vákuum, kde fungovali platformy, čo nie je dobré pre spoločnosť a ekonomiku,“ povedal médiám Chovanculiak.

Alternatívna preprava

Očakáva nárast záujemcov o alternatívnu prepravu, ak bude povolená. „Vodiči týchto platforiem si mohli privyrobiť, jazdili mamičky na materskej, dôchodcovia, ľudia, ktorí začali podnikať, alebo učitelia, ktorí potrebovali peniaze, a práve preto využívali tieto platformy,“ uviedol Chovanculiak.

Ak by sa to podľa neho zakázalo, stratili by túto príležitosť. „Zákazníci mali prístup k lacnejšej, častokrát aj ku kvalitnejšej službe, ktorá bola dostupná hlavne v špičke, v piatok a sobotu večer,“ priblížil analytik. Taxikárom by mala odpadnúť povinnosť mať miesto na prenájom alebo platiť špeciálne poistenie.

Uber po rozhodnutí súdu prerušil svoju prevádzku v Bratislave v závere marca, no Taxify naďalej funguje nielen v hlavnom meste, ale aj v Košiciach. Okresný súd Bratislava I zakázal Uberu prevádzku prostredníctvom vozidiel a vodičov, ktorá bola v rozpore so zákonom o cestnej doprave v časti o taxislužbách. Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT), ktoré uspelo s podnetom na súde voči Uberu, malo podobný krok zvoliť aj proti Taxify.

Uvoľnenie dusnej atmosféry

Milan Dvorský popri svojej práci v IT oblasti vo voľnom čase ako vodič jazdil pre Uber a Taxify. Od novely zákona o cestnej doprave očakáva najmä zvýšenie kvality, zlepšenie podmienok a uvoľnenie dusnej atmosféry v súvislosti s touto problematikou. „Ľudia si začnú možno uvedomovať, čo všetko museli doteraz taxikári spĺňať, a možno pochopia sčasti ich frustráciu. Vodiči platforiem si možno budú viacej vážiť to, čo robia, a budú inak k tomu pristupovať,“ povedal Dvorský, ktorý predtým jazdil aj ako vodič klasickej taxislužby.

Výhodou práce vodiča v alternatívnej osobnej preprave je podľa Dvorského minimum byrokracie, ako aj určitá sloboda a voľnosť. „V zdieľanej ekonomike jazdíte podľa toho, ako to umožňuje situácia, podľa potreby a nie ste viazaní. V taxislužbe ste viazaní časovo, zamestnanec má rozdelené zmeny,“ priblížil Dvorský.

Výrazná byrokracia

S klasickými taxislužbami je podľa neho spojená značná byrokracia. Splnenie jednotlivých požiadaviek v prípade samostatných taxikárov, napríklad koncesia, odborná spôsobilosť, základné imanie, vyhradené parkovacie miesto, rôzne skúšky, môže trvať od dvoch do šiestich mesiacov a náklady na začiatok dosahujú zhruba 1 500 eur.

„Kto má vodičské oprávnenie, tak je riadnym účastníkom cestnej premávky a môže riadiť motorové vozidlo. Tým pádom spĺňa základnú požiadavku a nevidím dôvod špeciálneho vzdelania,“ povedal Dvorský k výhrade, že vodiči alternatívnej prepravy nemajú psychologické skúšky. Čo sa týka platenia daní, uviedol, že v ekonomike spoločného využívania je každá jedna jazda evidovaná.

„Sme povinní odvádzať daň z príjmu, keďže partnerský vodič musí mať IČO, pričom platby sú evidované. Bola by hlúposť pre ušetrenie 30, 50 eur riskovať pokutu za niekoľko sto eur,“ dodal Dvorský.