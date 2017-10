Infekcia RS vírusom štartuje sezónu, ohrozené sú najmä deti do 2 rokov

Bratislava, 13.10.2017 ( WBN/PR ) – Prichádzajúce chladné jesenné a zimné mesiace sú obdobím, kedy najčastejšie začína útočiť RS vírus (Respiratory Syncytial Virus). Ide o vírus s vysokou afinitou, teda schopnosťou napádať bunky sliznice dýchacích ciest a spôsobovať akútne infekcie dýchacích ciest, tak u detí, ako aj dospelých. Zatiaľ čo u zdravých dospelých priebeh ochorenia nesprevádzajú zvyčajne žiadne závažnejšie komplikácie, u detí do 2 rokov je situácia výrazne odlišná, upozorňujú slovenskí pneumológovia.

RS vírus môže zabíjať

Nákazu RS vírusom u dospelých sprevádzajú príznaky bežného prechladnutia, ako je soplenie a kašeľ. Priebeh ochorenia u detí, ktoré sa často šíri v kolektívoch tzv. kvapôčkovou cestou, je však často nielen komplikovanejší, ale zanedbanie a neskoré podchytenie tohto ochorenia môže viesť k závažným následkom. „Viróza u detí nezriedka prepukne do závažnej infekcie a prejavuje sa ako kŕčovitý kašeľ, lapanie po dychu, pískanie v prieduškách, modrajúce pery, prestávky v dýchaní. Dieťa sa zadýcha pri dojčení, môže sa odťahovať od prsníka. Nevládze dýchať a telo má nedostatok kyslíka. V najhorších prípadoch sa dych zastaví úplne. U takýchto pacientov ide v počiatočnom štádiu doslova o záchranu života a zabezpečenie základných životných funkcií“ definuje príznaky, ktoré by si rodičia mali všímať, Jaroslava Orosová, primárka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Bratislava. „Aj v uplynulých sezónach sme zaznamenali prípady, kedy si stav dieťaťa vyžadoval umelú pľúcnu ventiláciu, došlo dokonca tiež k prípadom prasknutia pľúc a nakazeniu bakteriálnou a plesňovou superinfekciou“ varuje pred podceňovaním ochorenia MUDr. Juraj Jakubička z Ambulancie detskej pneumológie v Nitre.

Závažnosť priebehu choroby stúpa s rizikovými faktormi

Závažnosť priebehu choroby zásadne stúpa s prítomnosťou tzv. rizikových faktorov, medzi ktoré patrí napríklad: vek dieťaťa , narodenie pred termínom (nedonosené dieťa), prítomnosť závažnej vrodenej chyby srdca u dieťaťa, prítomnosť rozvinutého a závažného chronického poškodenia pľúc a dýchacích ciest, prítomnosť závažnej poruchy imunitného systému, ale aj napríklad pasívny tabakizmus, čiže vystavovanie dieťaťa pôsobeniu cigaretového dymu v domácom prostredí. „Napríklad podľa štúdii v zahraničí ale aj sledovaní v Slovenskej republike v prípade detí do 2 rokov, ktoré sú prijaté na pobyt v nemocnici pre zápal priedušiek alebo zápal pľúc, je ako príčina choroby identifikovaný RS vírus skoro v 40%. Ide o deti so závažnejším priebehom choroby s nedostatočným efektom ambulantnej liečby“ hovorí o skúsenostiach z praxe Juraj Jakubička. Ochorenie spôsobené RS vírusom môže mať veľmi rýchly priebeh a je dôležité, aby si rodičia uvedomili, že už v prvých 24 hodinách môže dôjsť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa, ktorý si vyžaduje podávanie kyslíka na udržanie dostatočného okysličenia krvi a tkanív.

Chrániť sa môžeme nielen hygienou, ale aj opakovaným podávaním protilátok

Základnou prevenciou pred RS vírusom je v prvom rade dôkladná hygiena rúk a ochrana dieťaťa pred blízkym kontaktom s chorým dospelým. „Jedna z možností ochrany ohrozených detí pred takouto ťažkou infekciou je RSV imunoprofylaxia – injekčné vpravovanie hotových protilátok proti vírusu priamo do organizmu dieťatka. Táto forma prevencie je prísne posudzovaná a o samotnej indikácii rozhoduje detský kardiológ, neonatológ a detský pneumológ v takzvaných RSV centrách (špecializované pneumologické centrá). Injekcie podávame v čase najvyššieho výskytu RS vírusu, od novembra do marca, prípadne až do apríla“ spresňuje primárka Orosová. „Protilátky sa aplikujú injekciou do svalu 1x mesačne, pretože podané obranné látky sa v priebehu mesiaca v tele rozpadajú, degradujú a len opakovaným podaním je možné udržať dostatočnú obrannú hladinu v tele. Protilátky sú schopné vyviazať RS vírus a tak zabrániť jeho poškodzujúcemu vplyvu na respiračný systém“ potvrdzuje doktor Juraj Jakubička.

Liečba je preventívne podávaná trom základným skupinám detí: predčasne narodené deti, deti s významnou vrodenou srdcovou chybou a deti s chorobu nazývanou – bronchopulmonálna dysplázia.

Metódy liečby sa aj v tejto oblasti neustále vyvíjajú. Nádejou na zamedzenie šírenia vírusu je nielen imunoprofylaxia, ale v blízkej budúcnosti sa počíta tiež s preventívnym inhalačným podávaním látok viažucich vírus už vo včasných štádiách infekcie.