Infikovaní poslanci národnej rady na otvorení schôdze chýbali, dorazili až na hlasovanie

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) s pozitívnym testom na koronavírus sa v pondelok 28. decembra v parlamente zúčastnili len na hlasovaní, pričom na otvorení schôdze neboli prítomní. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli zástupcovia poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Doplnili, že riadny chod ústavných orgánov je rovnako dôležitý ako fungovanie kritickej infraštruktúry.

Poslanci pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 boli pritom počas hlasovania o predĺžení núdzového stavu od ostatných v sále oddelení fóliou. „Myslím, že to bolo prekonzultované aj s ľuďmi, ktorí riešia epidemiologické situácie, že je to dostatočné riešenie na to, aby sa nenakazili ďalší poslanci v sále,“ povedal Milan Vetrák (OĽaNO).

Poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO) doplnil, že pozitívni poslanci prišli do kontaktu len s jedným zamestnancom NR SR, ktorý bol oblečený v ochrannom obleku. Samotní poslanci mali tiež podľa neho všetky ochranné prostriedky. „Ak niekto dodržiava tieto opatrenia, nie sme v ohrození,“ zdôraznil a dodal, že pozitívnych poslancov bolo v pondelok v parlamente približne šesť.

Účasť týchto poslancov na zasadnutí parlamentu povolil vyhláškou Úrad verejného zdravotníctva SR. Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) preto hlavného hygienika Jána Mikasa vyzvala, aby zvážil zotrvanie vo funkcii.