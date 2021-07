Influenceri, blogeri…ale tiež hejtovanie a závisť

Tri úspešné blogerky a influencerky si vybudovali kariéru tak, že každý deň zavesili na internet perfektne upravené obrázky a články o svojich zdanlivo bezproblémových životoch. Počas odovzdávania ceny Blogerka roka niekto uverejnil tri príspevky plné žlče. Texty naznačujú, že každá z blogeriek skrýva temné tajomstvo, ktoré ju, ak sa dostane na verejnosť, môže stáť kariéru.

Jedovatým perom je príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku, takže nechýbajú rôzne pikošky zo sveta šoubiznisu. Blog Jedovatým perom v rovnomennej knihe nepozná, zdá sa, žiadne pravidlá, ani zábrany. Prináša naozaj nepríjemné články, takže sa máme na čo tešiť. Spomína sa tam Cvernovka, portály ako Refresher, či Startitup, vylepšovanie fotiek rôznymi funkciami a appkami, takže ak vás zaujíma sveta instagramu, facebooku, blogov – tento príbeh vám sadne.

Foto: Bux.sk

Ale späť k príbehu. Trojica blogeriek spočiatku nenávistné klebety a špekulácie ignoruje, no online šikana, neúprosné, štipľavé komentáre a vyhrážky v novom blogu s názvom Jedovatým perom sa stupňujú.

Miška, Karla a Dušana sa spoja, aby vypátrali, kto stojí za blogom plným nenávisti. Nie je však už neskoro? Napätie sa zvyšuje a dramaticky ovplyvňuje aj súkromný život mladých žien. Podarí sa blogerkám odvrátiť hrozbu, alebo sa nebezpečné tajomstvá ocitnú na internete a ich starostlivo vykreslené životy sa rozpadnú ako domček z karát?

Pozrite si video – Nina Frisby o svojej knihe:

Jedovatým perom z vydavateľstva Ikar je tak trochu obraz dnešného sveta sociálnych médií, influencerstva, bolgovania. Mnohí ľudia ukazujú len to krásne, bezchybné a nablýskané. Štylizujú sa do pózy víťaza a bezstarostného užívania si…no neraz sa za pozlátkou skrýva komplikovanejší život plný jaziev a nerovností.

Nina Frisby žije 13 rokov v Kalifornii, ale pre slovenské periodikum píše najmä o influenceroch, zaoberá sa touto témou dostatočne pozorne a do hĺbky. A fascinovalo ju, ako dnes mnohé dievčatá chcú byť influencerkami a blogerkami.

„Mimochodom, neviem sa vynadívať na obálku, ktorá pochádza z dielne talentovanej slovenskej grafickej dizajnérky Barbary Baloghovej. Spolupráca s ňou bola úžasná a výsledok je ešte úžasnejší. Na konci superkrátkeho a superľahkého procesu boli tri návrhy, z ktorých si napokon finálny vybralo vydavateľstvo, no musím povedať, že nech by si vybrali ktorýkoľvek, bola by som stopercentne spokojná,“ približuje vytvorenie obálky autorka.

Milan Buno, knižný publicista

