Info_Brunch: Ak Plán obnovy vyjde, tak za desaťročie môžeme dobehnúť západnú Európu

Ak Plán obnovy vyjde, tak za desaťročie môžeme dobehnúť západnú Európu

Len dve volebné obdobia nás delia od toho, aby sme mali spokojnejší život. Budeme spravodlivejšou, modernejšou, digitálnejšou, inovatívnejšou i zelenšou krajinou. Toto sú plány našej vládnej špičky, s ktorou prišli aj na konferenciu JARNÁ ITAPA. Tieto výzvy sú vo významnej miere spojené s realizáciou najzásadnejších reforiem v histórií našej krajiny, teda s Plánom obnovy a odolnosti SR. Ten sa ukázal ako najzásadnejšia výzva a príležitosť pre našu krajinu.

Správy z domova

Obvinený šéf policajnej inšpekcie Szabó ide do väzby

Stíhaný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Adrián Szabó ide do väzby. Rozhodol o tom v pondelok na verejnom zasadnutí Najvyšší súd SR, keď vyhovel sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý obvineného 5. júna do väzby nevzal.

Vláda stojí za ministrom Mikulcom

Vláda SR na svojom pondelňajšom mimoriadnom rokovaní neodsúhlasila návrh poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi (OĽaNO).

Zahraničie

NATO chce dať vnútorné rozpory bokom

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa chce vymedziť od vnútorných rozporov a sústrediť sa na bezpečnostné výzvy v podobe Ruska a Číny. Pred začiatkom pondelkového summitu lídrov aliancie v Bruseli sa tak vyjadril jej generálny tajomník Jens Stoltenberg.

Anglicko uvoľní opatrenia až koncom júna, rastie počet prípadov nákazy indickým variantom koronavírusu

Členovia britskej vlády sa rozhodli odložiť v Anglicku zrušenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu. Zatiaľ je uvoľnenie protipandemických opatrení naplánované na 21. jún, ale vládne zdroje pre BBC uviedli, že väčšina pravidiel zostane v platnosti o 4 týždne dlhšie.

Šport

ME vo futbale 2020: Slovensko začalo víťazne

Slovensko má prvé tri body do tabuľky E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale. V pondelok podvečer v Petrohrade zverenci trénera Štefana Tarkoviča zdolali Poliakov 2:1 (1:0) a posilnili svoje postupové ambície do vyraďovacej časti turnaja.

ME vo futbale 2020: Česko porazilo Škótsko

Futbalisti Česka začali svoje účinkovanie na európskom šampionáte triumfom nad Škótmi 2:0. Hrdinom zápasu D-skupiny v Hampden Parku bol Patrik Schick, ktorý najprv v 42. minúte hlavou otvoril skóre a v 52. minúte sa blysol gólom z polovice ihriska.

Heger zrejme nezvráti preferencie OĽaNO

Na Slovensku by po ďalších voľbách nevznikla vláda ani zo súčasných koaličných, ani z opozičných strán Smeru a Hlasu. Prieskum agentúry Focus zo začiatku júna pre TV Markíza ukázal, že koaličné subjekty by mali len 53 mandátov. Najsilnejší vládny subjekt OĽaNO dosiahol v aktuálnom prieskume podporu 8,2 percenta. Bývalý premiér Igor Matovič sa stiahol do úzadia a na verejnosti vystupuje pomenej. Ani jeho nástupcovi premiérovi Eduardovi Hegerovi sa zatiaľ nepodarilo popularitu hnutia posunúť vyššie.

Pandemická komisia vlády sa nestretla dva mesiace

Zvolávanie zasadnutí pandemickej komisie má na starosti minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Od jeho rozhodnutia bude závisieť, akú úlohu zohrá pandemická komisia v ďalšom vývoji pandémie na Slovensku. Odborníci sa zhodujú, že na jeseň môžeme očakávať tretiu vlnu šírenia koronavírusu.