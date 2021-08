Info_Brunch: Bratislavu zaplavia dva protesty proti výhodám pre zaočkovaných. Polícia tentokrát pripravila bezpečnostné opatrenie (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Bratislavu zaplavia dva protesty proti výhodám pre zaočkovaných. Polícia tentokrát pripravuje bezpečnostné opatrenie

Dnes by sa mali v Bratislave opäť konať protesty proti výhodám pre zaočkovaných a protipandemickým opatreniam. Jedno z avizovaných zhromaždení sa má konať od rána na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom a druhé pred Úradom vlády SR na Námestí slobody. K účasti sú občania podnecovaní prostredníctvom sociálnych sietí. Bratislavská polícia z tohto dôvodu vyzýva občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na verejných zhromaždeniach vo štvrtok 5. augusta v Bratislave, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície.

Správy z domova

NAKA obvinila oligarchu Výboha i Imreczeho v akcii Mýtnik. Zadržala aj ďalšie osoby

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu v rámci akcie Mýtnik III obvinila celkovo 5 osôb, konkrétne veľkopodnikateľa Miroslava Výboha, bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca, bývalú prezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú a obvinenie je vznesené aj voči Františkovi Imreczemu a Michalovi Suchobovi. Informuje o tom portál televízie Joj noviny.sk. Ďalej uvádza, že počas stredajšej akcie zadržali Lenku Wittenbergerovú, ale nie je stále isté, či aj Radka Kuruca.

Podnikateľ Brhel zostáva naďalej vo väzbe, najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť

Podnikateľ Jozef Brhel, stíhaný v rámci kauzy Mýtnik, by mal ostať vo väzbe do začiatku decembra. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR), príslušný senát na neverejnom zasadnutí v utorok 3. augusta zamietol sťažnosti obvineného, ako aj prokurátora proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 20. júla tohto roku, ktorým bola Jozefovi Brhelovi predĺžená väzba do 2. decembra.

Zahraničie

V Českej republike pri obci Milavče sa zrazil expres s osobným vlakom. Traja ľudia zomreli a zranené sú desiatky ľudí

Pri českej obci Milavče v okrese Domažlice sa v stredu krátko po ôsmej ráno zrazili dva osobné vlaky. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, zahynuli obaja strojvodcovia a jedna žena. Jedného zo strojvodcov predtým uvádzali ako nezvestného. Dva osobné vlaky sa zrazili v stredu krátko po ôsmej ráno pri českej obci Milavče v okrese Domažlice.

Rakúsko mení podmienky vstupu do krajiny. Už o pár dní vpustia len kompletne zaočkovaných

Od nedele 15. augusta bude pre vstup do Rakúska potrebné potvrdenie o zaočkovaní oboma dávkami dvojzložkovej vakcíny proti koronavírusu. Dátum o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny nesmie byť starší ako 270 dní. Na vstup do Rakúska sa môže aj naďalej použiť možnosť negatívneho výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín.

Šport

Letná olympiáda v Tokiu: Baláž a Botek sú v semifinále, Makojev je mimo hry

Do stredajšieho diania na olympijských hrách zasiahli Slováci iba v dvoch disciplínach. V rýchlostnej kanoistike sa po vystúpení Petra Gelleho dostali do akcie Samuel Baláž s Adamom Botekom v K2 na kilometrovej trati. Debutanti na OH a úradujúci vicemajstri Európy v úvodnej rozjazde obsadili tretiu priečku a na ceste do semifinále museli absolvovať aj štvrťfinálovú jazdu. V nej finišovali na druhej priečke a nebudú chýbať vo štvrtkovom boji o finále.

Barteková prežíva sklamanie, nezvolili ju do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru

Slovenská strelkyňa Danka Barteková neuspela vo voľbách do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), v ktorej pôsobila od svojho zvolenia v Londýne 2012. Spomedzi tridsiatky kandidátov skončila v hlasovaní na siedmej priečke. Spomedzi tridsiatky kandidátov skončila v hlasovaní na siedmej priečke so ziskom 1278 hlasov, na zvolenie ich potrebovala aspoň 1616.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Čo robiť, ak ste síce zaočkovaní proti COVID-19, no stretli ste sa s nakazeným človekom

Aktuálne celosvetovo rozšírený variant Delta je totiž rovnako infekčný ako kiahne. To znamená, že na prenos stačí naozaj málo. Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne určuje karanténu pri úzkom kontakte s infikovaným. Podľa stránky korona.gov.sk ste boli v úzkom kontakte s COVID-19 vtedy, ak ste mali priamy fyzický kontakt s nakazenou osobou alebo ste boli od seba v menšej vzdialenosti ako dva metre dlhšie ako 15 minút.