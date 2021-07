Info_Brunch: Fico zvolal tlačovku pred budovou Ministerstva vnútra SR. Týkala sa podozrenia o Mikulcovom braní úplatku, ten o pár hodín kontroval vlastnou tlačovkou (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Fico zvolal tlačovku pred budovou Ministerstva vnútra SR. Týkala sa podozrenia o Mikulcovom braní úplatku, ten o pár hodín kontroval vlastnou tlačovkou

Ak mal Branislav Zurian informácie o spáchaní trestného činu, mal ich oficiálne vyšetrovať. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Reagoval tak na nahrávku rozhovoru medzi bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom a bývalým šéfom finančnej správy a stíhaným Františkom Imreczem, ktorú zverejnil týždenník Plus 7 dní a o ktorej som vám priniesol informácie vo včerajšom vydaní Info_Brunch-u.

Správy z domova

Vláda pripravuje viacero zákonov na ochranu novinárov pri výkone ich práce

Vláda pripravuje viacero zákonov, ktoré majú chrániť novinárov pri výkone ich povolania. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) to vo štvrtok povedal na online zasadnutí Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva.

Antivaxeri už nebudú pred obydliami lekárov protestovať bez povšimnutia polície

Polícia bude v prípade protiprávneho konania „antivaxerov“ pred obydliami lekárov konať. Policajný zbor to uviedol v statuse na sociálnej sieti na profile Polícia Slovenskej republiky. Policajti v statuse uvádzajú, že protesty proti očkovaniu pred obydliami lekárov monitoruje a nebude tolerovať prípadné porušenie zákonov zo strany protestujúcich.

Zahraničie

Zamestnávatelia môžu zakázať nosenie viditeľných náboženských symbolov na pracovisku. Rozhodol tak Súdny dvor EÚ

Zamestnávatelia v členských štátoch Európskej únie (EÚ) majú právo zakázať na pracovisku nosenie viditeľných symbolov náboženskej viery alebo politického presvedčenia. Rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie (ECJ).

Postrelený holandský novinár Peter de Vries podľahol svojim zraneniam

Známy holandský investigatívny novinár Peter de Vries, ktorého minulý týždeň postrelili v Amsterdame, zomrel. Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na jeho rodinu informovali holandské médiá. Rodina vo vyhlásení uviedla, že žurnalista zomrel v prítomnosti svojich najbližších a požiadala o súkromie, aby sa so zosnulým novinárom mohli pokojne rozlúčiť.

Šport

Cyklistický tím Bahrain – Victorious podozrievajú z dopingu

Nad cyklistickým tímom Bahrain – Victorious visí tieň dopingového podozrenia, keďže práve táto stajňa sa stala cieľom nočného policajného prepadu pred štvrtkovou 18. etapou na Tour de France. Policajti prehľadali hotel v meste Pau na juhozápade Francúzska, kde boli ubytovaní jazdci a obslužný personál tímu s bahrajnským sídlom. Do akcie bolo zapojených aj 25 príslušníkov špeciálnej jednotky verejného zdravotníctva (OCLAESP). Razia trvala do 2 hodiny po polnoci.

Erik Jendrišek má z pôsobenia v Nitre najhoršiu skúsenosť

Nesplnené sľuby, platobná neschopnosť aj nadávky najhrubšieho zrna na rozlúčku. Aj takto komentoval dianie počas niekoľkých mesiacov svojho pôsobenia vo futbalovom klube FC Nitra bývalý slovenský reprezentant. Erik Jendrišek to označil za najhoršiu skúsenosť vo svojej profesionálnej kariére.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Slovensko by mohlo byť technologický líder

Na Slovensku ako keby sme sa riadili heslom „žiť v malom, myslieť v malom a umrieť v malom“. Našťastie to neplatí pre náš IT sektor, ktorý na to, z akého trhu pochádza, generuje nielen úctyhodné čísla, ale aj rešpekt medzi globálnou konkurenciou. Škoda len, že sme ešte na Slovensku nemali vládu, ktorá by prišla na to, ako narábať s takýmto kapitálom.

Ani pre korupčné kauzy voliči Smer a Hlas neodpísali

Súčasná vládna zostava sa ujala moci s protikorupčným étosom a s tým boli spojené aj očakávania veľkej časti verejnosti. Polícii, ako opakujú vládni politici, rozviazali ruky. Výsledkom je, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) má za sebou desiatky policajných akcií. Tie priniesli obvinenia a väzbu pre mnohých bývalých nominantov Smeru vo verejných funkciách. Politicky však Smer neskonal.