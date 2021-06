Info_Brunch: Ficova „poľovačka“ na ministra vnútra pokračuje. V piatok prišiel s ďalšími informáciami, Mikulec na ne zareagoval obratom

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Ficova „poľovačka“ na ministra vnútra pokračuje. V piatok prišiel s ďalšími informáciami, Mikulec na ne zareagoval obratom

Robert Fico minulý piatok predložil ďalšie informácie, ktoré majú nabúrať dôveru v ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Okrem iných informácií Fico na tlačovke uviedol, že úradný záznam z roku 2012 dokazuje skutočnsť, že Mikulec ako vtedajší riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby (VSS) trval pri výbere víťaza zákazky na stráženie budov na voľbe spoločnosti, v ktorej bol výkonným riaditeľom jeho brat.

Minister Mikulec neskôr zareagoval na tvrdenia Fica narýchlo zvolanou tlačovkou v ten istý deň. Obhajoval sa aj tým, že viaceré veci, ktoré Fico prezentoval, už vysvetľoval pred súdom. Mikulec tiež položil otázku, odkiaľ má Fico spomínaný úradný záznam, ktorý čítal na tlačovke médiám.

Správy z domova

Prezidentka Čaputová nepovažuje stretnutie v SIS za chybu, nepreberali živé kauzy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažuje účasť na stretnutí desiatich najvyšších predstaviteľov štátu v špeciálnej miestnosti v budove Slovenskej informačnej služby (SIS) 17. mája za chybu. Uviedla to v relácií Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.

Premiér Heger sa chce stretnúť s Pčolinským, hlasovaním proti Mikulcovi poruší koaličnú zmluvu

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa plánuje stretnúť s predsedom poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petrom Pčolinským, ktorý deklaroval, že bude na budúcotýždňovej mimoriadnej schôdzi parlamentu hlasovať za odvolanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.

Zahraničie

Britov pobúril výrok francúzskeho prezidenta Macrona o Severnom Írsku

Podľa britských médií sa premiér prezidenta spýtal, ako by sa cítil, ak by podobné výrobky z francúzskeho mesta Toulouse nemohli dovážať do Paríža. Macron údajne odvetil, že takéto porovnanie nie je na mieste, keďže obidve francúzske mestá sú súčasťou jednej krajiny.

Európska únia pomáha Ukrajine s pandémiou koronavírusu, pripojilo sa aj Slovensko

Európska únia koordinuje pomoc členských štátov Ukrajine v boji s pandémiou koronavírusu. Tri krajiny, Slovensko, Belgicko a Nemecko nedávno Ukrajine ponúkli pomoc vo forme ochranných pomôcok a pľúcnych ventilácii.

Šport

ME vo futbale 2020 (C-skupina): Rakúsko potvrdilo rolu favorita

Favorizované Rakúsko vyhralo nad Severným Macedónskom v Bukurešti 3:1, keď po vyrovnanom prvom polčase rozhodlo o svojom triumfe dvoma gólmi v druhom polčase.

Djokovič si vybojoval svoj druhý titul na Roland Garros

Srb Novak Djokovič urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. Vo finále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a po roku 2016 druhýkrát zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov.

Na bonifikovanie očkovaných zamestnancov nie je potrebné špeciálne povolenie

Extra voľno, vitamíny alebo rekreačné poukazy. Aj takto by mohli firmy motivovať svojich zamestnancov k tomu, aby sa očkovali. Na extra dni voľna alebo prémie zamestnávatelia nepotrebujú špeciálnu legislatívu, ani keď sa jedná o očkovanie. Potvrdila to aj Katarína Dandárová z advokátskej kancelárie Semančín & Partners.

Týždeň očami Pavla Urbana: Smer si partnera vybral. Môže byť Mazurek ministrom?

Strany Smer-SD a Hlas-SD by v prípade nových volieb podľa najnovšieho prieskumu získali spolu 33 percent hlasov. Chýba im len tretí partner, aby pokojne mohli zostaviť novú vládu. Samozrejme, predtým by museli byť predčasné voľby, pričom zatiaľ nevieme, aký je osud referenda, ktorý by to mohol umožniť. Všetko má v rukách Ústavný súd SR.