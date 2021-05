Info_Brunch: Heger odmieta tvrdenia, že ho bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy vydieral (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

Heger odmieta tvrdenia, že ho bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy vydieral

Bývalý šéf NAKA Zurian uviedol, že od bývalého prvého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu dostal informáciu, že prostredníctvom riaditeľa národnej lotériovej spoločnosti Tipos Hegera vydierali, aby Ľudovít Makó mohol získať miesto v SIS.

Heger pre Noviny.sk uviedol, že toto tvrdenie považuje za čistý nezmysel a je pripravený o tom vypovedať aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Heger tak reagoval na výrok bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana.

Správy z domova

Bývalý šéf NAKA Zurian vraj nevie, z čoho je obvinený. V médiách prehovoril o Matovičovi i Hegerovi

Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian podľa vlastných slov nevie, z čoho bol obvinený a či to súvisí s jeho trestným oznámením na kajúcnika Borisa Beňu. Uvádza to portál televízie Joj noviny.sk.

V predmetnom trestnom oznámení podľa portálu Branislav Zurian uviedol, že Beňa mu spomínal, že súčasný minister financií Igor Matovič sľúbil Slovenskej informačnej službe navýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur, ak príjmu kajúcnika Ľudovíta Makóa.

Prvotná ambícia očistiť krajinu sa vymkla spod kontroly, reaguje exministerka Saková

Skonštatovala to bývalá ministerka vnútra a súčasná nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Denisa Saková. Reagovala tak na informáciu, že polícia v piatok zasahovala u bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana.

„Piatková razia u Zuriana, ktorý skončil vo svojej funkcii len pred šiestimi dňami, ma utvrdila v presvedčení, že to, čo sa na Slovensku deje, nie je žiadne očisťovanie krajiny, ale jakobínska doba, kde dochádza k boju silových zložiek a vybavovaniu si účtov navzájom,“ uviedla Saková.

Zahraničie

Rakúsko, Česko a Slovinsko podporili vstup Severného Macedónska a Albánska do EÚ

Ministri zahraničia Rakúska, Českej republiky a Slovinska v sobotu vyjadrili jednohlasnú podporu pre začatie prístupových rozhovorov Európskej únie s Albánskom a Severným Macedónskom.

Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg a jeho rezortní kolegovia Jakub Kulhánek z Česka a Anže Logar zo Slovinska v sobotu pricestovali do severomacedónskej metropoly Skopje, aby krajine ponúkli podporu pre rokovania o vstupe do EÚ naplánované na jún.

Einsteinov list s prelomovou rovnicou vydražili za viac ako milión dolárov

List fyzika Alberta Einsteina, v ktorom zapísal jeho slávnu rovnicu E = mc², predali na aukcii za viac ako 1,2 milióna dolárov. Je to približne trojnásobne viac ako sa očakávalo, uviedla v piatok americká spoločnosť RR Auction.

List z 26. októbra 1946 adresovaný poľsko-americkému fyzikovi Ludwikovi Silbersteinovi, ktorý bol známy kritik niektorých Einsteinových teórií, aukčná sieň predtým odhadla na zhruba 400-tisíc dolárov.

Šport

Slovensko porazilo aj Veľkú Britániu, víťazný gól strelil Lantoši

Aj v druhé vystúpenie na majstrovstvách sveta v hokeji v lotyšskej Rige premenili slovenskí hokejisti na víťazstvo po 60 minútach. Po piatkovom vstupnom triumfe nad Bielorusmi (5:2) v nedeľu zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho zdolali hráčov Veľkej Británie tesne 2:1.

Kanada ešte nemá bod, Švédsko nestačilo na Bielorusko

Po Čechoch prehrali oba svoje prvé zápasy nečakane aj Švédi a Kanaďania. „Javorové listy“ v zámorskom derby jednoznačne podľahli Američanom 1:5 a vo dvoch zápasoch zatiaľ iba raz skórovali.

Švédski hokejisti si v nedeľu popoludní vylámali zuby na bieloruskom brankárovi Dannym Taylorovi. Tridsaťpäťročný britský rodák pochytal všetkých 32 striel zo švédskych hokejok a keďže German Nesterov začiatkom tretej tretiny strelil gól, Bielorusi zdolali Švédov 1:0.

Ktoré letné festivaly otvoria tento rok svoje brány?

Každý festival má povolenú kapacitu 1 000 návštevníkov.

Pohoda on the Ground sa bude konať od 7. do 11. júla na letisku v Trenčíne a ponúkne sériu jednodňových koncertov.

K ďalším obľúbeným festivalom patrí aj Topfest, ktorý sa bude konať 2. a 3. júla na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom.

V rovnakom areáli sa 23. a 24. júla uskutoční Open Jazz Fest. Už z názvu je zjavné, že sa zameriava na džezovú tvorbu.

Bude záujem o letné školy? Rodičov môžu odradiť termíny či financovanie

Projekt letných škôl organizuje Ministerstvo školstva SR na báze dobrovoľnosti počas posledných troch augustových týždňov, konkrétne od 9. augusta do 27. augusta 2021.

Za výberom termínu stojí podľa odboru komunikácie snaha ministerstva o to, aby si žiaci po náročnom školskom roku oddýchli a plynule prešli do toho nasledujúceho.