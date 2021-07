Info_Brunch: Minister vnútra Mikulec mal podľa zverejnenej nahrávky rozhovoru Imreczeho so Zurianom zobrať úplatok vo výške 100 000 eur (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Minister vnútra Mikulec mal podľa zverejnenej nahrávky rozhovoru Imreczeho so Zurianom zobrať úplatok vo výške 100 000 eur

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) odmieta, že vzal úplatok 100-tisíc eur. Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní povedal, že odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech mu hovoril, že Mikulec údajne zobral niekoľko tisíc eur za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve.

Správy z domova

Útoky na lekárov Heger považuje neprípustné

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje útoky skupiny obyvateľstva na lekárov za neprípustné a je z nich znepokojený a zarmútený. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti. Heger považuje všetky ataky na odborníkov za hlboko neetické a neprípustné. Chce zároveň vyzvať prokuratúru a policajné zložky, aby tieto aktivity sledovali a zasiahli v prípadoch, keď by si to situácia vyžadovala.

Ústavný súd stopol Mikasovu vyhlášku

Ústavný súd SR (ÚS SR) na svojom neverejnom zasadnutí v utorok 13. júla rozhodol o pozastavení platnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá nariaďovala karanténu nezaočkovaným osobám po príchode zo zahraničia. Ústavný súd o tom informuje na svojej webovej stránke.

Zahraničie

Počas uplynulého týždňa zaznamenala WHO 3 milióny nových prípadov COVID-19

Počas uplynulého týždňa vo svete pribudli dovedna 3 milióny nových prípadov ochorenia COVID-19. Ako uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), po deväťtýždňovom klesajúcom trende to predstavuje 10-percentný nárast infekcií. Vo vyšších číslach sa ocitla taktiež úmrtnosť, ktorá stúpla o 3 %.

Slovinsko ruší rozdelenie štátov pri vstupe do krajiny. Prísnejšie pravidlá budú platiť pre všetkých

Slovinsko zavádza od štvrtka 15. júla prísnejšie pravidlá cestovania, ktoré budú platiť pre všetky krajiny rovnako. Rozdelenie krajín na zelené, oranžové, červené a tmavočervené sa ruší. Na svojej webovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Šport

Legendárny Lionel Messi pravdepodobne zostáva v FC Barcelona

Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal zostať v katalánskom veľkoklube FC Barcelona. Ako v stredu informovali viaceré španielske médiá, tridsaťštyriročný ofenzívny klenot by mal podpísať zmluvu na 5 rokov. Aktuálne má prebiehať už len dolaďovanie detailov spojené so ziskom licencie pre FC Barcelona v La Lige.

Cavendish je na Tour de France lídrom v súťaži o zelený dres

Keď sa vlani v októbri šéf tímu Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevere a starnúci britský šprintér Mark Cavendish dohodli na ročnej zmluve za minimálnu mzdu, cyklistický svet v tom videl sentimentálne pripomenutie časov zašlej slávy.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Vakcína proti chrípke má vplyv na priebeh ochorenia COVID-19

Túto jeseň odborníci očakávajú naozaj silnú chrípkovú sezónu, vakcín by preto malo byť k dispozícii o čosi viac ako vlani. Avizovali to aj zástupcovia lekární. Či skutočne objednaný počet pokryje záujem ľudí, bude zrejmé až po lete.

Referendum by nemalo zhasnúť ani za pol roka. Prísľubom sú Kollár s Matovičom

Po minulotýždňovom rozhodnutí ústavného súdu prezidentka Zuzana Čaputová hovorila, že ak parlament zmení ústavu a uznesením ju požiada o konanie referenda, tak ho neodkladne vyhlási. Lídri Sme rodina Boris Kollár a OĽaNO Igor Matovič hlasovanie ľudí podporili.