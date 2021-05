Info_Brunch: Podľa Fica svedkovia manipulujú policajné vyšetrovania (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Podľa Fica svedkovia manipulujú policajné vyšetrovania

Ako predseda strany SMER-SD uviedol na včerajšej tlačovej besede, v zázname z marca tohto roku policajt uvádza, že prostredníctvom prokurátora dostal kontakt na svedka Petra Petrova, prezývaného Tiger s tým, že ho má vypočuť k trestnej veci, ktorou sa zaoberal.

Svedok mal pritom podľa predsedu Smeru dohodu s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. „Ak bude vypovedať, tak mu dá prokurátor pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci,“ uviedol Fico s tým, že policajt, ktorý bol autorom záznamu, tento postup odmietol.

Správy z domova

Minister Mičovský podáva demisiu

Agrominister Ján Mičovský po zverejnených informáciách o údajnom korupčnom správaní šéfky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošovej podáva demisiu do rúk prezidentky už budúci pondelok. Bartošovú vymenoval sám a berie to za zlyhanie, ktoré vyústilo do jeho demisie. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu.

V NAKA končia ďalší funkcionári

V polícii údajne končia zástupcovia bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Ako informovala televízia Joj na svojom spravodajskom webe Noviny.sk, z Odboru Bratislava odchádza podplukovník Ján Hazucha, ktorý je vo funkcii zástupcu riaditeľa pre vyšetrovanie. Rovnako z Odboru Bratislava podľa portálu odchádza aj zástupca riaditeľa pre operatívu major Peter Koščo. Podľa zistení TV JOJ budú po odchode z NAKA naďalej pôsobiť v štátnej službe.

Zahraničie

Lídri krajín EÚ chcú darovať chudobnejším krajinám viac ako 100 miliónov vakcín

Lídri 27-členného bloku, ktorí sa v Bruseli zišli na dvojdňovom samite, podporili text, ktorým sa zaviazali, že budú pokračovať v snahách zvýšiť celosvetové kapacity produkcie vakcín v záujme naplniť globálne potreby. Do konca roka plánujú darovať chudobnejším krajinám najmenej 100 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Rodina zosnulého Michaela Jacksona zvažuje právne kroky voči britskému novinárovi

Rodina zosnulého amerického speváka Michaela Jacksona zvažuje právne kroky proti britskému novinárovi Martinovi Bashirovi. Ako uvádza web denníka Marca, Jacksonovi najbližší sú presvedčení, že kráľa popu v roku 2003 počas nakrúcania dokumentárneho filmu Living with Michael Jackson mohli oklamať.

Michael Jackson, ktorý zomrel ako 50-ročný 25. júna 2009, poskytol vo februári 2003 rozhovor novinárovi Martinovi Bashirovi a z tohto materiálu vznikol dokument Living with Michael Jackson. Jeho odvysielanie v USA spustilo lavínu vyšetrovaní a obvinení z pedofílie.

Šport

Švédsko deklasovalo Švajčiarsko a má prvé víťazstvo

Hokejisti Švédska v utorňajšom zápase na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige deklasovali Švajčiarov 7:0 a na konto si pripísali prvý triumf na turnaji.

Fínsko si po prehre s Kazachstanom napravilo chuť a zdolalo Nórsko

Hokejisti Fínska sa na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige po šokujúcej prehre vrátili víťaznú vlnu, keď v utorňajšom zápase zdolali Nórov 5:2.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Zvýšenie výdavkov rozpočtu je potrebné

Navrhované zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na tento rok, ktoré vyvolalo ďalší spor vo vládnej koalícii, by malo mať čo najmenší vplyv na deficit verejných financií. Vláda by sa preto mala snažiť, aby čo najviac týchto výdavkov bolo hradených z eurofondov. Myslí si to ekonóm a riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš. Vládou schválenú, ale parlamentom ešte neprerokovanú, spornú novelu zákona o štátnom rozpočte považuje za objektívne potrebnú.

Matoviča zrejme počká nová výzva. Hľadanie dohôd s nechcenou Kolíkovou

Vybral si ju zakladateľ Za ľudí Andrej Kiska ako svoju nástupkyňu, ale ani rok neprešiel od jej zvolenia na sneme a Veronika Remišová už môže skončiť vo funkcií šéfky strany. S veľkou pravdepodobnosťou doterajšiu šéfku Za ľudí môže nahradiť súčasná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ani ona však nemusí jasnou zárukou, či stranu dokáže posunúť ďalej a po voľbách sa Za ľudí znova ocitne v parlamente.