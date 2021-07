Info_Brunch: Pokračoval proces s Kováčikom. Makó opísal, ako mu odovzdal 50-tisícový úplatok v obálke (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Pokračoval proces s Kováčikom. Makó opísal, ako mu odovzdal 50-tisícový úplatok v obálke

V rámci súdneho procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom prišiel vo štvrtok na Špecializovaný trestného súdu v Pezinku vypovedať bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Správy z domova

Čaputová podpísala zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunizmu

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý parlament schválil 23. júna. Tento zákon podľa hlavy štátu sleduje legitímny cieľ, ktorým je vysporiadanie sa s totalitnou minulosťou.

Kollár chce meniť pre referendum ústavu

Referendum je najvyššia forma demokracie a mala by byť naplnená. Ľudia by mali mať možnosť vyjadriť sa v referende. Povedal to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Zahraničie

Trump žaluje Facebook, Google aj Twitter

Trumpove žaloby cielia na spomínané spoločnosti Facebook, Twitter a Google, ako aj na ich šéfov. Trump to oznámil v stredu na tlačovej konferencii v New Jersey. Žalobami sa bude zaoberať súd na Floride. Všetky tri platformy exprezident ďalej vyzval na opätovnú aktiváciu jeho účtov.

Česko sprísnilo pandemické opatrenia

Česká vláda sprísnila protiepidemické opatrenia a od piatka už v krajine nebude pre uznanie bezinfekčnosti stačiť len jedna dávka očkovania proti koronavírusu. Podľa epidemiológa Romana Prymulu ide o logický krok. Ukázalo sa totiž, že delta variantu koronavírusu dokážu lepšie čeliť úplne zaočkovaní ľudia.

Šport

Sagan skončil na Tour de France, pre zranenie kolena nenastúpil na štart 12. etapy

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe odstúpil zo 108. ročníka prestížnych etapových pretekov Tour de France. Ako informuje web cyclingnews.com, 31-ročný Žilinčan sa už nepostaví na štart štvrtkovej 12. etapy vedúcej zo Saint-Paul-Trois-Chateaux do Nimes dlhej 159,4 km.

Bartyová si proti Kerberovej vybojovala prvé finále vo Wimbledone

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala prvou finalistkou dvojhry žien vo Wimbledone. Svetová jednotka v prvom semifinále zdolala Nemku Angelique Kerberovú za 1 hodinu a 29 minút 6:3, 7:6 (3) a celkovo druhýkrát v kariére si zahrá vo finále niektorého z grandslamových turnajov.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Manévre okolo referenda. Podpília si Matovič s Kollárom pod sebou koaličný konár?

Časť politikov najmä z OĽaNO a Sme rodina je pripravená podporiť návrh na zmenu ústavy, aby referendum o predčasných voľbách bolo možné a následne aj podporiť uznesenie, ktorým by parlament požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby takéto referendum vyhlásila.

Očkovanie proti COVID-19 podľa jeho odporcov nefunguje. Čo však hovoria dáta a fakty

Neurológ Vladimír Nosáľ, ktorý počas pandémie prišiel do kontaktu so stovkami pacientov postihnutých ochorením COVID-19, sa rozhodol vyvrátiť niektoré nepravdy, ktoré sa o epidémii v cudzích krajinách medzi ľuďmi šíria. Najžiarivejším praktickým príkladom toho, že vakcíny pomáhajú a skutočne ľudí chránia pred tým, aby neskončili hospitalizovaní v nemocniciach či horšie, na cintorínoch, je Izrael.