Info_Brunch: Pred Úradom vlády SR sa protestovalo. Lekár Ľubomír Lipták, preslávený aj „PN-kami“ pre Pavla Ruska, nazval vládu a prezidentku „americkým dobytkom s teľacím mozgom“ (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Pred Úradom vlády SR sa protestovalo. Lekár Ľubomír Lipták, preslávený aj „PN-kami“ pre Pavla Ruska, nazval vládu a prezidentku „americkým dobytkom s teľacím mozgom“

Niekoľko tisíc demonštrantov sa zišlo na „Proteste proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska“ pred Úradom vlády SR. Protestujúci zväčša držali vlajky priaznivcov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Rečníci na pódiu vyjadrili pochybnosti o tom, že COVID-19 je nebezpečnejší ako iné vírusové ochorenia. Na proteste zaznievali pestré vulgarizmy na adresu súčasnej vlády.

Správy z domova

Heger predložil Správu o bezpečnosti Slovenska. Vlanajšia situácia bola zložitá

Bezpečnostná situácia bola v roku 2020 zložitá, dynamická, nepredvídateľná a často konfrontačná. Hodnotí to Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020, ktorú v stredu odobrila vláda. Na rokovanie kabinetu ju predložil predseda vlády Eduard Heger (OľaNO).

Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať do eHranica

Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie eHranica registrovať nemusia. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa úradu. Úrad tak reagoval na množiace sa otázky v súvislosti s povinnosťami pre deti a neplnoleté osoby pri prekročení hraníc.

Zahraničie

V Bosne a Hercegovine si pripomenuli Srebrenický masaker. Pochovali ďalšie obete z masových hrobov

V Bosne a Hercegovine si v nedeľu tisíce ľudí pripomenuli Srebrenický masaker, ktorý sa udial v roku 1995. Zavraždenie viac ako 8 000 moslimských chlapcov a mužov si pripomínajú viacerými podujatiami. Oficiálne pochovali 19 obetí, ktoré nedávno našli v masových hroboch a podarilo sa ich identifikovať vďaka analýze DNA.

Čína a Severná Kórea chcú posilniť vzájomné vzťahy

Lídri Číny a Severnej Kórey v nedeľu prisľúbili ďalšie posilnenie vzájomných vzťahov. Správy si vymenili pri príležitosti 60. výročia podpísania dohody o vzájomnej pomoci a obrane. Očakáva sa, že Severná Kórea bude hľadať väčšiu podporu od Číny, ktorá je jej najväčším spojencom. Krajina zápasí s ekonomickými ťažkosťami, ktoré zhoršila pandémia a sankcie pod vedením USA súvisiace s jadrovým programom.

Šport

ME vo futbale 2020: Taliansko v dramatickom finále zdolalo Anglicko

Úvodný gól na londýnskom Wembley už v 2. minúte strelil Luke Shaw. O vyrovnanie sa v 67. minúte postaral Leonardo Bonucci. Do konca riadneho času ani v predĺžení už gól nepadol a o víťazovi rozhodol až penaltový rozstrel. Po stave 1:1 a penaltovom rozstrele bol celkový výsledok 3:2 v prospech Talianska.

Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon je v domácom väzení

Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon Luís Filipe Vieira sa ocitol v domácom väzení a pobudne v ňom až do prípadného zaplatenia kaucie vo výške 3 miliónov eur. Šéf najúspešnejšieho klubu v krajine a ďalší traja muži sú súčasťou vyšetrovania v „Operácii Červená karta“ za možné podvody, pranie špinavých peňazí a daňové podvody.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Gröhling: Vďaka očkovaniu budú môcť deti chodiť do školy

Ministerstvo školstva v ostatnom čase predstavilo viacero návrhov zmien v rezorte, ktoré sa však nestretli s pochopením akademickej obce. Zatiaľ, čo školský zákon bol dvakrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní, návrh vysokoškolského zákona, ktorého finálna verzia sa ani nedostala do legislatívneho procesu, vyvolal štrajk. Viac informácií týkajúcich sa slovenského školstva a vízie sa dozviete v rozhovore Michaely Ďzomekovej.

Týždeň očami Pavla Urbana: Boj o referendum sa ešte len teraz začal

ĽSNS protestovalo pred úradom vlády proti očkovaniu. Jeden z najväčších krikľúňov bol však lekár. Na ňom vidno, čo politika môže urobiť z kedysi normálneho človeka. Namiesto toho, aby všetky koaličné strany svorne povedali, že opozícia môže kričať koľko chce, ale táto otázka je uzavretá, niektoré z nich začali svorne s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim hľadať cestu, ako rozhodnutie ústavného súdu obísť.