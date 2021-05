Info_Brunch: Prezidentka Čaputová sa s petíciou obráti na Ústavný súd SR (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

Prezidentka Čaputová sa s petíciou za referendum o predčasných voľbách obráti na Ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách obráti so svojimi otázkami na Ústavný súd SR. Hlava štátu konštatuje, že plne rešpektuje petičné právo a považuje za svoju ústavnú povinnosť zabezpečiť, aby referendum nesprevádzali pochybnosti.

Bez personálu nám budú nové nemocnice nanič

Po návšteve Univerzitnej nemocnice Bratislava to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Deficit zdravotného personálu by mohli riešiť finančná motivácia, motivácia dobrého pracovného prostredia a moderných liečebných metód či príslušných kompetencií k vzdelaniu. Každou z týchto troch ciest sa bude podľa Lengvarského rezort uberať.

V NAKA nečakane končí aj zástupca riaditeľa Jurík

Na konci mája odchádza z agentúry aj zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Patrik Jurík, ktorý mal dočasne viesť kriminálnu agentúru po Zurianovi. Ako informoval spravodajský portál Sme.sk, rozhodnutie oznámil nečakane, deň po riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi.

Americkú Rock’n’rollovú sieň slávy obohatia ďalšie mená, pribudne Jay-Z, Tina Turner či Foo Fighters

Do Rock’n’rollovej siene slávy tento rok uvedú aj rappera Jay-Z, Foo Fighters, The Go-Go’s či Tinu Turner. Podarilo sa im to hneď na prvýkrát. Nových členov do siene slávy uvedú počas októbrového ceremoniálu v Clevelande. Okrem nich si na podujatí uctia aj LL Cool J-a, Billyho Prestona a metalového gitaristu Randyho Rhoadsa, ktorým udelia ceny za hudobnú výnimočnosť.

Rakúskeho kancelára vyšetrujú protikorupčné orgány

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz potvrdil, že ho vyšetrujú protikorupčné orgány pre podozrenie z poskytnutia nepravdivého vyhlásenia pred parlamentným výborom. Kurz mal ponúkať výhody ruskému investorovi. Podotkol, že o rezignácii neuvažuje.

Manchester City oslavuje titul v Premier League

Úspešná sezóna futbalistov Manchester City sa v Anglicku podľa očakávania dočkala majstrovského vyvrcholenia. O triumfe zverencov Pepa Guardiolu v Premier League sa paradoxne nerozhodlo na štadióne, ale o niekoľko míľ ďalej na Old Trafforde. Ich hlavný rival Manchester United prehral s Leicesterom City (1:2).

Mikula sa s Popradčanmi prebojoval až do finále play-off

Peter Mikula v sezóne 2020/2021 priviedol hráčov Popradu až do finále hokejovej extraligy a vedenie „kamzíkov“ sa mu za odvedenú prácu odvďačilo predĺžením zmluvy. Ako informuje oficiálny web HK Poprad, dohoda znie na nasledujúci ročník.

Štát do budúcna počíta aj s vakcínou AstraZeneca

Takmer 442-tisíc Slovákov bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií k 11. máju zaočkovaných vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Vakcína nie je u ľudí príliš populárna voľba, čo dokazujú viaceré prieskumy medzi Slovákmi. Preto zrejme záujem o túto očkovaciu látku bude pomerne nízky.

Rebelujúceho poslanca Čepčeka zrejme čaká definitívny koniec v OĽaNO

Poslanec Martin Čepček by mal skončiť v najsilnejšom vládnom klube OĽaNO. Pre portál Webnoviny.sk to povedal poslanec OľaNO Ján Krošlák. Dôvodom vylúčenia Čepčeka by mali byť jeho hlasovania za zákony, ktoré predkladá do parlamentu opozičná ĽSNS.